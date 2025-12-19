RTVE, a lo seguro

Creado: Actualizado:

Se acabó el misterio. RTVE anunció anoche quiénes serán los presentadores en la salida del 2025 y entrada del 2026 desde la Puerta del Sol. RTVE ha ido a lo seguro y se ha decantado, tras la baja a ultimísima hora de Andreu Buenafuente, por problemas de salud, y de su esposa, Sílvia Abril, por el dúo musical Estopa y María Laura Corradini Falomir (Mar del Plata, 1975), más conocida como Chenoa. Visto así, a toro pasado, puede ser una apuesta segura para competir con Cristina Pedroche, Alberto Chicote y Santiago Segura. Aportan relativa juventud y, sobre todo, audiencia, cosa que la otra favorita, la de Ramón García y Anne Igartiburu, no lo aseguraba. Incluso se especuló ayer, antes del anuncio oficial, que el acompañante de Chenoa sería Marc Giró (Barcelona, 1974), que es un firme activo de la casa desde su Latexou y que podría combinar bien con la cantante afincada en Mallorca que ha relanzado su carrera, atascada musicalmente hablando, con dos programas que la han catapultado, contra pronóstico: The Floor y Dog House. Veremos qué pasa.