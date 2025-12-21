Sigue siendo demasiado larga

Creado: Actualizado:

Acabó la edición de 2025 de La Voz en Antena 3 siendo lo más visto de la noche del viernes (14,9) pero también, hay que estar en todo, con la peor audiencia de una final desde su estreno en 2012. Igualmente es cierto que vapuleó a su más directo rival, el De viernes de Telecinco, al que no le alcanzó con la presencia en el plató de Carlo Costanzia y sus batallitas familiares, exmarido de Mar Flores y consuegro de Terelu Campos. Dicho esto, decir que la ganadora fue Antía, del equipo de Pablo López, que tendrá, si hacemos caso de las anteriores, un recorrido corto y discreto. Por lo demás, constatar lo que ya hemos dicho más de una vez. Las galas de La Voz se hacen interminables. Comenzó a las 22.30 y al filo de la una de la madrugada aún no se sabía el nombre de la ganadora. Al show, al igual que otros similares en la cadena, le sobran minutos por todas partes: demasiados invitados y demasiado protagonismo a los coaches que logran eclipsar, en aras de ganar audiencia, a los verdaderos protagonistas del evento: los concursantes. Pero eso ya es una batalla perdida.