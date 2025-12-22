El agobio de las promociones

Creado: Actualizado:

Aún faltan diez días para las uvas que despedirán el 2025 y darán la bienvenida al 2026 y ya comenzamos a estar saturados de las promociones que las distintas cadenas hacen de sus especiales de fin de año. Es verdad que unas más que otras. Por ejemplo, la pública catalana no se excede con Miki Núñez y Laura Escanes más allá de su presencia ante los micrófonos de Catalunya Ràdio. En Mediaset, cosa sorprendente, tiene limitados a Xuso Jones y Sandra Berneda en los anuncios antes, durante y después de sus programas, destacando, eso sí, la novedad de que el brindis tendrá fondo blanco en Formigal-Pantincosa. Pero quien está echando la casa por la ventana es Atresmedia. Además de los anuncios, donde Segura chirría y Chicote, secundario de lujo, brilla por su ausencia, quien está a punto de colapsar al personal es Cristina Pedroche. Ahora mismo, además de su Zapeando, ha estado ya en El Hormiguero, Y ahora Sonsoles y en la final de La Voz, aunque esto ya estaba grabado de hace semanas. Eso sí, no dijo nada de cómo será su esperado vestido.