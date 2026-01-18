Creado: Actualizado:

Hasta el próximo viernes 30 de enero, en que quedará clausurado No somos nadie en TEN, María Patiño (El Ferrol, 1971) tendrá el honor de ser La última mohicana de una generación que alcanzó el cielo en Mediaset con Sálvame como líder indiscutible de la televisión en este país, y entonaron el canto del cisne en La familia de la tele en RTVE. Va a parecerse a uno de los protagonistas del clásico escrito en 1926 por James Fenimore Cooper. Al morir en la trena, el joven Uncas, su anciano padre, queda como el último representante de la tribu. Aquí ha sido Belén Esteban, la penúltima, anunciando su adiós tras su paso como repostera en La 1. Antes que ella fueron yéndose Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Carmen Borrego, Terelu Campos, Carlota Corredera (eterna suplente), Jorge Javier, que aspira ya a un retiro dorado; y antes de antes, ya lo dejaron Karmele Marchante, Lydia Lozano, Raquel Bollo, Carmen Alcayde, Rosa Benito, Anabel Pantoja, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval... Lo dicho, María es ya la última mohicana de toda una generación.