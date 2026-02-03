Esteso y Alma María

Creado: Actualizado:

Fin de semana luctuoso para los mitómanos. En pocas horas se nos han ido Alma María Vaesken y Fernando Esteso. Dos íconos de nuestra memoria popular, sobre todo para los que ya tenemos una edad. Los dos formaron parte de nuestros minutos de evasión televisiva. Ella, primero, en los sesenta y setenta, en todos los programas de variedades de TVE como voz solista de Los 3 Sudamericanos junto a Johnny, su marido, y Casto Darío. ¿Quién no ha tarareado, más de una vez, su Cartagenera o su apología de una jarra de cerveza? Y Esteso también era un fijo en los mismos programas pero de los setenta y ochenta. Fue el cómico, de la transición y del destape. Con Mariano Ozores detrás de la cámara le vimos encamarse con las actrices más destacadas del cine de destape. A ellas se les veía todo. A él solo los calzoncillos o los pantalones en los tobillos. Eran otros tiempos. Otra pregunta. ¿Quién no ha disfrutado en la pequeña pantalla con Los Bingueros o, sobre todo con Yo hice a Roque III, ya una película de culto, con su “hermano” Pajares, y Antonio Ozores?