Nuevos “viejos” estrenos

Creado: Actualizado:

Ha pasado ya enero y hora es ya de hacer balance de los programas que las distintas cadenas, que pugnan por el liderato estatal, han estrenado después de las fiestas navideñas. De hecho, en su mayor parte, no son novedades propiamente dichas sino reestrenos en la misma, o en otra plataforma, en la que debutaron en su día. Mediaset, por ejemplo, no acaba de arrancar del todo. Únicamente lidera en audiencias nocturnas con Casados a primera vista, y por poco, lo que demuestra que sin algunos realities, con otros ya se ha visto que no, no sabe vivir porque sus otras dos propuestas van claramente a la baja. Por la tarde colocó al Allá tú, con Juanra Bonet, y no pasa del 7 pelado, y el Got Talent, de los sábados, en la despedida de Risto Mejide como jurado, aún no ha llegado a los dos dígitos. Antena 3 juega más a lo seguro con El desafío y Atrapa un millón, manda los viernes y los sábados. Y La 1 controla los lunes y los martes, con Decomasters, el único estreno, y The Floor, con una Chenoa que refuerza, semana a semana, su condición de estrella mediática.