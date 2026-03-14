De todo menos debate

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Vayan por delante dos cosas. Una. Quienes esperaban ver un debate en el cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font en TV3 se quedaron con las ganas. Después de esperar al final a las tantas de la madrugada, cayeron en la cuenta de que, en realidad, no hubo. La audiencia tampoco fue espectacular. Un 17,2, que no está mal, pero que no se coló en el top ten de los programas más vistos del día. O sea, que no solo del Barça vive Catalunya. El caso es que se discutió, sí, pero no se argumentó. Fue un más de lo mismo. Descalificaciones (“trilero”, “mentider”, “manipulador”...) y poco más. Laporta piensa en un presente prometedor (campo nuevo, plantilla ganadora...), Font en un futuro esperanzador (tabla rasa, socios y menos amiguismo...). El domingo se sabrá quién gana pero sobraron ataques personales con las figuras de Deco, Xavi, Bartomeu, Messi y el excuñado Echevarría con mando en plaza sin tener cargo alguno. ¡Ah! Excesivo frío el decorado, pese al rojo dominante, y con los moderadores, Francesc Garriga y Maria Fernández Vidal, haciendo una faena de aliño.