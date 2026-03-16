Inolvidable Vicenta

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Da un poco de grima que a la eximia Gemma Cuervo (Barcelona, 1934), fallecida el sábado a los 91 años, se la recuerde mayoritariamente por su papel de Vicenta a lo largo de 90 capítulos en la, por otra parte excelente, serie televisiva Aquí no hay quien viva. Pero es lo que hay. Hizo las delicias de la audiencia como una de las partes del hilarante trío de vecinas junto a Emma Penella (Concha) y Mariví Bilbao (Marisa); por cierto, las dos también fallecidas. Pero Gemma Cuervo fue bastante más, mucho más. Primera dama en el teatro, más de 90 películas a sus espaldas –inolvidable Luisita en El mundo sigue (1965), la película maldita de Fernando Fernán Gómez–, o en el Estudio 1 de TVE dando vida a una de las mejores, Doña Inés, en un Tenorio que protagonizó junto a su marido Fernando Guillén, con el que tuvo dos hijos, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, que también han hecho grande la profesión. En cualquier caso, un vacío que costará de llenar en nuestra memoria de cine, teatro y televisión, modelada a lo largo de tantos años.