Unos Oscar muy anodinos

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Como corresponde a una gala cinematográfica que se precie, la ceremonia de entrega de los Oscar se hizo larga. Comenzó antes, sí, al filo de la medianoche, pero acabó cerca de las tres de la madrugada. Y más de los ganadores y perdedores no dejó demasiados momentos estelares. Pocas frases para la antología de los premios y menos reivindicaciones de las esperadas (Javier Bardem, en este sentido, comió aparte con un toque de postureo). Los agradecimientos siguieron siendo eternos y en los In Memoriam, ¿qué quieren, tenemos especial debilidad por esta sección?, se puso en evidencia que en Hollywood también han finados de primera y de segunda contradiciendo aquello de que la muerte nos iguala a todos. ¿Lo mejor? Pues uno de los grandes triunfadores fue el presentador, Conan O’Brien, con un número inicial insuperable y una frase, en un momento dado, para la historia: “Los británicos puede que no tengamos nominados pero al menos arrestamos a los pedófilos.” No se puede decir tanto y más alto con menos palabras. Sin duda se ha ganado presentar la edición del 2027.