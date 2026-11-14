La música de la nostalgia

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Elena Vázquez Minguela (1948-2026) acaba de fallecer a los 78 años de edad como consecuencia de un cáncer letal. Probablemente su nombre real no les suene de nada, pero estamos hablando de Helena (se añadió una H) Bianco, su nombre artístico. Una cantante indispensable, como su grupo Los Mismos, en la televisión en blanco y negro de los sesenta y setenta. Quizá no encontró un representante que le supiese dar personalidad propia pero fue una gran versionadora de éxitos ajenos y fija en todos los programas de variedades de la única televisión de este país. ¿Quién no ha tarareado con ella éxitos como El puente, Voy a pintar las paredes con tu nombre o Ataré una cinta alrededor del viejo roble? A principios de los 80 siguió en solitario. Fue tercera en el concurso de veteranos Vivo cantando de Telecinco (2003), superada por Karina y Braulio. Fue candidata a ir a Eurovisión en el 2007 y su último gran éxito fue ganando La Voz Senior de Antena 3 en el 2019. Vamos a echarla de menos porque forma parte de nuestra memoria televisiva.