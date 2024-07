Nosaltres, al món

Creado: Actualizado:

És innegable que vivim una mutació molt profunda, i no només a nivell climàtic. Les societats d’avui ja som tant de producció com de comunicació. A nivell col·lectiu passa igual que a nivell individual: oi que la condició física de la manca de reconeixement és la solitud? Per què? Perquè per existir, a nivell nacional igual que a nivell individual, necessitem el reconeixement dels altres. Hi ha una diferència important entre ésser, viure i existir. Ho feia notar Victor Hugo, “els animals viuen, l’home existeix”. I és que la pulsió de ser la compartim amb tota la matèria. La de viure, de pulsió, els humans la compartim només amb els éssers vius; mentre que la d’existir és una pulsió específicament humana. Les persones vivim cadascuna de nosaltres en la nostra pell, però no comencem a existir si no és en la mirada d’una altra. I si doncs com a poble no ens fem conèixer, serem com l’home invisible en la descripció clàssica de Ralph Ellison quan diu: “Enteneu-ho bé, sóc invisible perquè la gent refusa de veure’m.” Per exportar el nostre teixit productiu, però també per fer conèixer el nostre talent creatiu necessitem tenir espais físics que ens identifiquin tant per als propis que es puguin trobar en el lloc on hi hagi les delegacions catalanes, però també, i sobretot, per aquells molts que ens vulguin conèixer o que vulguin saber de Catalunya. Que potser no és important per aquells molts catalans que han de passar llargues temporades per formació o per feina fora del país sentir-se més acompanyats si hi saben una delegació? No hauríem de pensar que donada la situació econòmica que ens toca de viure potser no és el millor moment per anar-ne obrint, de delegacions a l’exterior. Sempre són importants. Les delegacions catalanes al món són aparadors vius. I tens tanta satisfacció en trobar-te-les! Diguem-li casals catalans, diguem-li delegacions, diguem-li com vulguem, perquè el nom no fa la cosa, per bé que sí que la determina: Catalunya, com qualsevol país del món, necessita fer-se present a nivell internacional, amb polítiques valentes, perquè nosaltres sempre hem de fer com si fóssim. I com que som, no hem de voler sortir a l’exterior sota l’aixopluc d’Espanya. Si sols ens valem, sols ens hem de voler valer. Aquí i a fora.