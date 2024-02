La Lleida que somiem

Creado: Actualizado:

La Lleida del 2030 és més internacional, més cívica, socialment més responsable, més verda, capaç d’atreure i retenir talent i pensada perquè tothom hi pugui desenvolupar el seu projecte professional i personal amb facilitat. Aquesta ciutat moderna compta amb una administració propera a la ciutadania, que s’ha dotat dels mitjans necessaris per detectar i anticipar-se als problemes. Sobretot, però, és una capital que parla amb el seu accent, que canta garrotins i que es continua emocionant al veure la Seu Vella. La Lleida del 2030 s’estima a si mateixa.

Sí, somio el millor per a Lleida. Soc plenament conscient que el camí és llarg i complicat, però això no vol dir que hàgim de desistir. Tot el contrari. Ens posem el llistó ben amunt perquè som exigents i ho estem demostrant. De les 134 mesures que vam anunciar a l’inici del mandat, més del 83 per cent estan en marxa. Però si algú es pensava que ens aturaríem aquí, anava equivocat. Aquesta setmana hem presentat el Pla d’Actuació Municipal (PAM). Inclou 231 accions i un càlcul del temps necessari per dur-les a terme. Representen una inversió induïda de 1.400 milions d’euros en quatre anys i tenen l’objectiu de consolidar la capitalitat i la centralitat de Lleida gràcies a projectes ambiciosos com l’Operació Rambla de Ferran, el Pla de l’Estació o les Platges del Segre. El nostre PAM s’acosta a cada racó de la ciutat amb programes com el dels Barris Vius, que començarem a implantar per la Mariola, els Magraners, el Centre Històric i el Clot amb la idea de fer-hi una veritable transformació social, urbanística i comercial. Pensem en la infància, amb la creació d’entorns segurs i patis oberts i participatius. Hem d’empoderar els nens i les nenes perquè es facin seva la ciutat. Per a les persones grans, preveiem el Pla de Residències o la reactivació dels centres sènior i les llars de jubilats. Sobretot, però, comptem amb elles i ells com a agents actius i imprescindibles, com a font de saviesa i d’experiència. Volem que se sentin valorats, però també que es diverteixin. Com la gent jove. Us he explicat en algun d’aquests articles com em preocupa trobar la manera d’arribar als nois i les noies i com veig de necessari que tinguin veu i facilitats per quedar-se i gaudir de Lleida. Que ens consolidem com a Ciutat Universitària és una gran opció, ja que això no només ens acosta al coneixement, sinó que també ens porta joves d’arreu. Per als d’aquí i els que vagin arribant, planegem un Centre Històric renovat i renovador. Volem que la part més antiga de Lleida sigui la més moderna i que els nois i les noies hi trobin el que necessiten per formar-se i crear, per viure i relacionar-se. Això vol dir habitatge assequible, suport a l’emprenedoria, oferta cultural i d’oci, espais de coworking i una residència universitària. El PAM és una eina per construir plegats la Lleida que volem basada en la igualtat, la diversitat, la inclusió, la sostenibilitat i la perspectiva de gènere. És el nostre compromís amb tots i totes vosaltres. Pensem amb mentalitat col·lectiva prestant atenció a les individualitats. Volem arribar lluny partint de la proximitat. Perquè no es pot transformar el món sense millorar l’entorn immediat. Ens encanta ser d’una ciutat singular i única i n’hem de presumir. Som optimistes perquè comptem amb vosaltres.