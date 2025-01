Protegim el passat per mirar al futur

Creado: Actualizado:

No seríem qui som sense les persones que ens han precedit. Són els fonaments sobre els quals ens construïm. De vegades, mantenint l’essència i d’altres, amb canvis de rumb. Sense passat no hi ha present ni existiria el futur. A les ciutats, que estan fetes de persones, la història hi deixa empremtes que cal preservar, valorar i explicar.

Us confessaré que em fascina tot el que fa referència al patrimoni i als vestigis del passat. La meva trajectòria s’ha basat a difondre la riquesa històrica de la meva ciutat. M’estimo Lleida i estic absolutament compromès amb la conservació de les petjades que també nosaltres deixarem als que vindran.Si volem que el nostre patrimoni sigui apreciat i reconegut, hem de ser els primers a posar-lo en valor. És una declaració de principis que ja vam fer constar al Pla d’Actuació Municipal. Avancem en l’estratègia de preservació, protecció i divulgació dels béns culturals i els edificis històrics que va arrencar amb l’aprovació inicial del Catàleg de Béns Protegits que engloba 552 elements a conservar. Ja hem iniciat actuacions en alguns espais i, aquest 2025, es dedicaran prop de 6 milions d’euros, de diverses fonts de finançament, al patrimoni històric i cultural de Lleida.Bona part de la inversió anirà a la nostra estimada Seu Vella. Actualment hi estem actuant per reparar i restaurar una part del Baluard de la Llengua de Serp. Reprendrem també la restauració al Baluard del Rei i avançarem en la redacció del Pla de Muralles, adjudicat per la Generalitat. Treballarem a més, a la Porta del Lleó, que enguany fa 200 anys; tornarem les campanes al seu lloc original, seguint la iniciativa dels Amics de la Seu Vella; arribarà l’última fase de restauració de les cobertes del Claustre; tenim enllestit el projecte bàsic d’intervenció arquitectònica del Baluard de Louvigny i millorarem la il·luminació del monument. A banda de la Seu Vella, contribuirem a consolidar l’església de la Sang, com vam acordar en el pacte pressupostari, i actuarem al Molí de Cervià i al Tossal de Moredilla, on ja hem fet el tancament perimetral de la torre, previ a la neteja i posterior rehabilitació i documentació. Estem compromesos i compromeses també en la recuperació de les Termes Romanes de Remolins. Esperem resposta de les aportacions corresponents al 2% cultural, però, si és necessari, liderarem la restauració i promoció d’aquest espai emblemàtic que ha de servir, alhora, per reforçar l’atractiu de l’Eix Comercial. Aquests darrers dies, he fet diverses visites per conèixer els detalls del que requereixen els diferents elements. A la Cuirassa del Call Jueu hi reprendrem les excavacions i ja han finalitzat les de l’espai on s’ha de construir la nova estació d’autobusos. Ha estat interessantíssim seguir les troballes de restes d’edificis de finals del segle XII, associats al Raval de Sant Pau del Mercadal, o de material que explica usos i costums de l’època, com un tresoret de monedes de plata i coure. La història deixa records que han de ser motor de Lleida, com la cultura. Ens ho demostra el Morera, revulsiu de la properament renovada rambla de Ferran. I, ben a prop, tenim el riu, el nostre Segre. Volem omplir-lo de vida perquè sigui un eix vertebrador i intergeneracional. Us convido a participar en el procés que hem obert per tal d’imaginar les Platges de Lleida. Perquè no tot el patrimoni es palpa. N’hi ha que se sent ben endins i n’hi ha, com el garrotín, que s’escolta des de fora. Aquestes empremtes immaterials que conformen la nostra identitat han de ser reconegudes, recordades i transmeses. Una ciutat que s’estima explica la seva història i nosaltres tenim molts motius per presumir de Lleida.