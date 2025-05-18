Lleida, complicitats i aliances
Paer en cap
Amb ambició. Així és com s’avança. Cal pensar en gran, amb mirada llarga però sempre dialogant, escoltant i estenent la mà per establir aliances i construir. El nostre gran projecte és Lleida, la segona capital de Catalunya i, actualment, la ciutat amb més ganes de fer coses. Hem iniciat una transformació que no s’aturarà. La nostra és una història de present i de futur. Els temps i les noves circumstàncies exigeixen canvis. I hem d’estar preparats i preparades. De fet, ho estem. La capitalitat de Lleida ha de ser més forta que mai.
Aquesta setmana he traslladat al món econòmic i empresarial la necessitat de comptar amb la seva complicitat per consolidar el salt endavant que està fent la ciutat. Hem d’aliar-nos pel bé de Lleida i aportar tot el que estigui al nostre abast per ser una veritable capital de les oportunitats. Ens cal més espai per a les empreses? Evidentment. Tenim planejat arribar als 6 milions de metres quadrats de sòl industrial i això ens converteix en la ciutat catalana amb major creixement programat. Ens avalen els recents passos endavant per a l’ampliació del polígon El Segre i els avenços imminents de Torreblanca, gràcies també a la Generalitat. Falta mà d’obra? Està clar i em preocupa. Per això treballem perquè l’Institut Municipal d’Ocupació formi personal a la carta, hem constituït el Consell de la Formació Professional i facilitem i impulsem el creixement de la Universitat de Lleida. Reivindiquem millors comunicacions amb el Corredor Mediterrani i el Corredor Central, amb l’Aeroport de Lleida-Alguaire i Torreblanca, amb els ports de Barcelona i Tarragona i amb la nostra àrea d’influència, en la qual, òbviament, tenim molt en compte la Franja, amb qui compartim interessos i espai econòmic.
Per completar el cercle i atendre les noves necessitats, ens cal generar habitatge assequible. I ho estem fent de bracet amb els governs català i espanyol i amb la iniciativa privada. Us poso un exemple molt clar. Al Carrer Cavallers, al bell mig del Centre Històric, s’estan enderrocant tres edificis i el solar resultant, sumat al de la vora, just davant del Parador, permetrà construir una vintena de pisos de lloguer per a facilitar l’emancipació juvenil. A la planta baixa s’habilitaran espais comercials. Aquesta operació suposarà un abans i un després en una de les artèries principals del barri antic. Ara mateix, tenim en marxa 32 operacions que donen pas al canvi radical i absolut al bressol de la ciutat. Amb el Pla Integral del Centre Històric, la transformació serà irreversible. I no seria factible sense la complicitat de la ciutadania, de promotors, d’empreses i dels agents cívics i socials.
Aquesta setmana ha estat realment la de les aliances. També amb el Sícoris Club. Hem arribat a un acord per tal que, a partir del setembre, la pista del poliesportiu Martín Cano s’integri a la llista d’instal·lacions esportives municipals. La bona sintonia farà que Lleida disposi d’un pavelló més. Gràcies. Quan hi ha col·laboració, totes i tots hi guanyem. De fet, la Festa Major més multitudinària dels últims anys ha sigut una mostra de participació i civisme. Aplegar més de 10.000 persones als Camps Elisis sense que es registrés cap incident ens ha de satisfer a totes i a tots. Definitivament, estic molt orgullós de ser l’alcalde d’aquesta ciutat que creix amb ambició i avança col·lectivament. A Lleida, tot és possible comptant amb vosaltres.