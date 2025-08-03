Lleida, amb més futur que mai
Alcaldessa accidental de Lleida
Lleida creixerà de manera ordenada, amb més agilitat i més rapidesa. Així és com definiria, en una frase, què suposa tenir un Pla d’Ordenació Urbana Municipal, un dels projectes de més envergadura que estem treballant en aquest mandat.
Amb el POUM, avancem i apostem per un model que ens consolidarà com a nou motor econòmic de Catalunya i complim amb un altre dels compromisos que vam assumir quan vam entrar al govern municipal.
El repte és important i majúscul i a través d’aquest article m’agradaria explicar-vos-el amb major profunditat.
Perquè ens entenguem, tot i que el Pla General, vigent des del 1999, ha sigut una eina de gran utilitat durant el primer quart de segle, ara ens cal renovar-lo per tal d’incloure i afegir les noves necessitats que té la ciutat i que no hi estan contemplades. A més, guanyarem agilitat a l’hora de fer les tramitacions urbanístiques. En aquest sentit, el POUM contempla augmentar l’oferta residencial amb un potencial de fins a 27.213 habitatges, generar 6 milions de metres quadrats per a noves activitats econòmiques i empresarials i disposar de més de 5 milions de metres quadrats de zones verdes. Tot serà més fàcil i més ràpid. En definitiva, menys feixuc. El POUM pensa en l’emancipació juvenil i els nous projectes de vida de les famílies. Concreta, també, on aniran les futures escoles o instituts o els centres de salut que s’hagin de construir a futur. Pensa, per tant, en com avançar cap a una Lleida més inclusiva, adaptada i sostenible. Què contempla més el POUM? Preveu, per exemple, generar nous espais d’atracció comercial potents, que inclouran el Districte de l’Estació, l’Eix i la nova àrea a Alcalde Costa. També treure els usos industrials del barri dels Mangraners, de Cappont, Rufea i Pardinyes; traslladar la presó de Ciutat Jardí; desplaçar la Fira de Lleida cap a un recinte més ampli i funcional i la construcció de la futura Ciutat Esportiva de Lleida. El POUM prioritza la renovació i la transformació urbana amb la revitalització del Centre Històric, la Mariola i els barris de l’Eixample i l’ampliació dels Camps Elisis. A més, es preveu també la millora de la mobilitat i les connexions. Així, es preveu crear un nou accés a Llívia des del Secà de Sant Pere, millorar els accessos cap a l’A-2 per Montcada, la Mariola i Pardinyes. Gràcies al POUM, també posem solució a problemes històrics: el Bosquet del Palauet a la Bordeta es mantindrà com a espai verd i de lliure accés; i tres instal·lacions esportives com són l’AEM, el Club Natació i el Club Tennis Urgell podran continuar la seva activitat mitjançant una solució urbanística adient.
El POUM és un pas imprescindible perquè Lleida deixi enrere el bloqueig i pugui créixer amb sentit, qualitat i mirada de futur. Al ple del passat 25 de juliol vam aprovar l’avanç del POUM sense vots en contra. És un primer i important pas, però no l’últim. Ara, s’obre un període perquè els grups polítics i els agents econòmics i socials seguim treballant i concretem tots aquests projectes. He llegit i he escoltat, amb sorpresa, algun posicionament per part d’algun partit sobre el fet que hem plantejat un projecte ancorat al passat. Ho respecto, però no ho comparteixo. El plantejament que hem presentat és ambiciós i mira per la Lleida d’ara i la de demà. I si algú vol utilitzar el pretext del passat per justificar el seu rebuig, que ho digui. Nosaltres ho tenim clar: volem una ciutat millor, més justa, més viva i més preparada pel futur.