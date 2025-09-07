A Lleida, compartim taula
paer en cap de lleida
Totes i tots necessitem, de tant en tant, un temps de soledat. És el nostre espai, el nostre moment de reflexió, la nostra estona de descans. Però una cosa és estar sol i l’altra és sentir-se sol. La solitud no desitjada és una de les formes d’aïllament més tristes, i sovint afecta les persones grans. El silenci i els records són bona companyia quan s’escullen però no quan s’imposen sense alternativa.
Tinc gravat a la memòria el que em va dir una senyora en una de les primeres visites d’aquest mandat. No volia dinar sola. Per això, em va demanar que recuperéssim el servei de menjador als centres sènior. M’emociona recordar-la i, encara més, complir la promesa que li vaig fer.
Aquest curs que encetem retornarà a les llars de persones grans la possibilitat de menjar acompanyades. És una de les mesures que contempla el nou model de gestió dels espais que teníem entre cella i cella. Les persones que així ho desitgeu podreu compartir taula amb les companyes i els companys, conversant i intercanviant vivències. Arrencarem, primer, amb una prova pilot i anirem desplegant el model als centres que tinguin les condicions adequades. Relacionar-se i socialitzar és cabdal per prevenir la soledat. I aquí intervenen també les noves tecnologies. Una de les nostres prioritats com a govern municipal és treballar per reduir la bretxa digital. En aquest sentit, també tenim bones notícies. Podreu inscriure-us, de forma gratuïta, als cursos de formació i d’acompanyament per aprendre a usar el telèfon mòbil amb autonomia i seguretat.
Aquests dos principis són, de fet, imprescindibles del Pla de Residències que treballem com a govern municipal en col·laboració amb la Universitat de Lleida. Volem fer un salt per tal que els nous equipaments estiguin adaptats a nous models de convivència que garanteixin la independència i la vida comunitària. Aquests nous espais contemplen, per exemple, habitacions individuals que donen privacitat i espais comuns com ara una biblioteca, un gimnàs o sales d’actes que fomenten les relacions socials i la vida activa. Som conscients que també és important que les persones grans puguin viure a casa seva i han de fer-ho amb totes les facilitats possibles. Per això, hem fet una aposta per introduir, a través del nou servei de teleassistència, nous aparells digitals i intel·ligents per atendre i donar resposta de manera immediata tant per prevenir com en cas de qualsevol necessitat o emergència.
Treballem per tenir cura, però a la vegada, per garantir una vida saludable i activa per als nostres padrins i padrines. La vellesa és una etapa de la vida per viure-la amb plenitud. Així ens ho heu demostrat les més de 600 persones del col·lectiu sènior que heu participat en les diferents activitats d’estiu impulsades per la Paeria o les més de 2.000 que heu contribuït ja perquè les tardes de ball a la Llotja siguin un èxit. Compto amb vosaltres per construir la Lleida d’ara i la de demà. Us animo, en aquest sentit, a posar el vostre granet d’arena a través del Consell Municipal de la Gent Gran, que hem reactivat en aquest mandat, i a erigir-vos en grans ambaixadors del Pacte per al Civisme i la Convivència per tal d’avançar en una Lleida que vol créixer en base a la confiança mútua, el respecte actiu i la corresponsabilitat.
Els valors que ens uneixen i que ens acompanyen cada dia viatgen amb vosaltres. Els aprenem mentre riem amb aquelles històries tant inacabables com inesborrables o quan escoltem consells carregats de raó. O quan rebem aquell consol que ho relativitza tot i que ens asserena o l’abraçada poderosa que reconforta. Vosaltres, les persones grans, sou memòria col·lectiva i saviesa, les bases sobre les quals hem de construir una societat més humana i cohesionada. Us ho devem tot i us ho volem donar tot. I finalment, permeteu-me que davant d’un dia tan especial com el de demà desitgi, a través d’aquestes últimes línies, un bon inici de curs escolar a tota la comunitat educativa.