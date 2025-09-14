Nou curs, noves il·lusions
Paer en cap de Lleida
Recordo perfectament la barreja de neguit i d’il·lusió de cada primer dia d’escola. Aquesta setmana he reviscut les sensacions del nen però també del pare, a través de les criatures, els nois i les noies que han tornat a omplir les aules i els carrers de motxilles i llibres acabats d’estrenar. Famílies i comunitat educativa estan a punt per acompanyar un dels camins que mai hem d’abandonar a la vida: l’aprenentatge.
Amb l’inici de curs, reprenem el ritme trepidant a la ciutat. Però Lleida no s’atura tampoc durant l’estiu. Hem aprofitat aquests mesos per preparar els centres escolars, destinant prop de 450.000 euros a treballs de manteniment i reparació. Hi hem fet, per exemple, tasques de pintura que no s’havien executat durant anys i estem avançant en la climatització de les escoles bressol municipals. El nostre compromís és continuar en aquesta línia. Disposar d’un entorn agradable millora el benestar de l’alumnat i influeix directament en la qualitat acadèmica. Des del curs passat, hem actuat a 35 centres educatius també amb nous tendals als patis o millorant l’accessibilitat. Com sabeu, la Paeria assumeix competències en l’educació de zero a tres anys i el nostre segell és la qualitat en l’atenció als infants. Per això, reduïm ràtios, hem millorat el servei de menjador, que ha rebut valoracions molt positives, i mantenim el de vetlladores, que vam encetar el curs passat, amb un programa d’inserció laboral de l’IMO que suposa disposar de professionals que fan un acompanyament individualitzat als infants amb més dificultats. La Paeria dedica enguany 23 milions d’euros a l’Educació, un milió més que l’any passat. Tenim claríssim que és un pilar fonamental per garantir la igualtat d’oportunitats. Com també ho és el català.
Ens hem de mantenir fermes i ferms en la defensa del model lingüístic de l’escola catalana davant els qui pretenen utilitzar la llengua com a arma, anul·lant la seva funció d’acollir i cohesionar amb sensibilitat col·lectiva. A Catalunya, ensenyem i aprenem català i en català. Perquè en català vivim, ens entenem, ens trobem i estimem. Deu milions de persones parlem la nostra llengua, que ha de ser reconeguda a Europa. A Lleida, el català té un accent propi que ens defineix. Hem de preservar-lo, parlar-lo i donar-lo a conèixer. Sobre aquesta base, Lleida és referent en el foment i la promoció de la llengua. Els ajuntaments tenim un paper determinant que a la Paeria assumim conscients que la riquesa lingüística és un tresor que cal compartir posant-lo a l’abast de tothom. Aquesta setmana hem presentat una nova eina per fomentar-ne l’aprenentatge, en el marc del Pla d’Ús de la Llengua que estem implementant, i que inclou també la sensibilització per a les treballadores i els treballadors públics o una guia de bones pràctiques per mantenir el català en les relacions socials i professionals. Podem dir, clar i català, que Lleida és pionera. Ens adherirem, a més, al Pacte Nacional per la Llengua que promou la Generalitat. Ho he anunciat en l’acte de la Diada Nacional de Catalunya a la Seu Vella, en un dels monuments més destacats d’Europa.
A Lleida, tenim el privilegi de viure a la seva ombra. Us demano que us atureu a mirar-la perquè, de tant que ens vigila diàriament, ens hem acostumat a veure-la i no ens adonem de la immensa sort que tenim. Per tal d’acostar el nostre patrimoni a ciutadania i visitants, acabem de llançar la nova entrada única que permet endinsar-se tant a la Seu Vella com al Morera, el Museu de Lleida i el Castell Templer de Gardeny. Amb la Lleida City Pass ens dotem d’una eina de promoció que ens posiciona com a destinació turística cultural, patrimonial i urbana de referència.
Tenim una ciutat magnífica que avança. Ens ho hem de creure i ho hem d’explicar. Compto amb vosaltres. Lleida es mereix que la gaudim amb orgull.