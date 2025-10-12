Cada racó, una emoció
paer en cap
A Lleida, el patrimoni no és només un llegat de la història: és part de la vida, l’espai per on ens movem. Aquella torre que sempre ens fa mirar amunt per vegades que la veiem, la façana que ens parla de vells coneguts, el carrer que ens guarda records d’infantesa, la plaça de les trobades de joventut o l’avinguda per on anem fent vida. Com a alcalde, cada racó de la ciutat em desperta emocions i em recorda que som hereus d’una memòria col·lectiva que ens uneix.
A Lleida, cada passa explica una història i cada monument ens defineix. Aprofito la celebració, aquest cap de setmana, de les Jornades Europees del Patrimoni per recordar-vos la gran oportunitat que tenim de redescobrir els espais històrics i els equipaments culturals, però també per reflexionar sobre com ens ajuden a construir el relat de qui som i cap on volem anar. El lema d’enguany ens convida a obrir “les finestres del passat i les portes al futur”. Som-hi.
Si parlem de monuments, n’hi ha un que, per la seva immensitat, bellesa i altura, s’endú totes les mirades. Efectivament, estic parlant de l’estimada Seu Vella que, conjuntament amb el Castell de Gardeny i el Molí de Sant Anastasi, encara podeu visitar durant aquest matí. En el termini d’un mes estaran enllestides les diferents obres de conservació i de restauració que s’estan duent a terme a la Seu Vella, que han comptat amb la implicació de les diferents administracions. Les vaig visitar tot just fa uns dies per veure com han quedat les actuacions de les cobertes del claustre i com avancen els treballs al Baluard del Rei i de la Llengua de la Serp. Estic satisfet, també, perquè ja han arrencat les tasques de reparació de les goteres que havien aparegut a la nau central. Quan hi ha una incidència, actuem de forma immediata per solucionar-la. La primavera de l’any que ve disposarem ja del Pla de Muralles, que ens ajudarà a prioritzar i planificar els treballs que s’hauran de fer al turó en els pròxims anys. A més, per garantir la seguretat al monument, en tanquem els accessos a la nit, un cop acaba l’activitat a l’establiment de restauració que dona servei al turó.
Més enllà de la Seu Vella, comptem amb grans elements patrimonials que també requereixen la nostra atenció. Per això, aquest dijous hem rebut la visita del secretari d’Estat de Cultura, Jordi Martí, a qui he plantejat opcions de col·laboració per millorar-ne la preservació i la difusió. Un dels espais que sabeu que tinc entre cella i cella són les Termes Romanes de Remolins. Ja us anuncio que està inclòs en les actuacions del Pla Integral del Centre Històric, que presentem demà dilluns. Hem d’avançar en un espai d’interpretació i de dinamització econòmica de la zona. És una bona notícia que aquesta setmana, i ben a prop d’allà, la Diputació de Lleida hagi obert les seves Adoberies. Juntament amb les de titularitat municipal ens permetran configurar una ruta per la rambla de Ferran en què ja estem treballant.
Les nostres Adoberies són de les més antigues de l’Estat i de les que millor s’han conservat. I també estem treballant per protegir i conservar més espais patrimonials de Lleida. Per això, hem impulsat la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local l’antic barri jueu medieval de la Cuirassa, el Molí Andalusí de roda vertical de l’avinguda de Blondel, les defenses d’Harcourt i el pont medieval al Boc de la Biterna.
Comptar amb ni més ni menys que mig miler de restes i d’espais que expliquen la nostra història és un autèntic privilegi. Com el que vaig sentir uns dies enrere quan la Rosa Mari Guerra em va entregar una rèplica de la forja de la porta de la Paeria, realitzada pel seu pare, l’Antonio Guerra, un referent d’aquesta tècnica. És un orgull recordar i fer tot el que estigui a les nostres mans perquè tot aquest llegat perduri per sempre. Bon diumenge de cultura i patrimoni lleidatà.