Comiat i agraïment per gairebé un quart de segle de dedicació a la geriatria

Durant 24 anys he fet de treballadora social i directora tècnica de dues miniresidències titularitat de la Fundació Privada Llar Sant Jaume. Tot el viscut durant la pandèmia, sumat a circumstàncies sorgides posteriorment, ha fet que m’hagi de replantejar el futur i, especialment, el laboral. Mai hauria pensat acabar la meva vida laboral fora del sector de la geriatria. Cloure aquest cicle està sent més dur del que em podia imaginar. Han estat uns anys de servei i dedicació a les persones grans, de treball i vivències, unes de gratificants (moltes) i altres de complicades, que hem superat amb l’esforç de totes les persones implicades.

No volia tancar aquest camí sense agrair a totes les persones amb qui he compartit aquest llarg camí: començant per les persones usuàries, continuant per les seves famílies i acabant per les persones voluntàries i totes les professionals (companyes de neteja, cuina, bugaderia, auxiliars i equip tècnic). Vull agrair-vos la confiança, l’esforç, la implicació, la dedicació, el compromís i un infinit més; valors que hem compartit durant aquests anys. De totes m’enduc un aprenentatge immens que m’acompanyarà sempre. Gràcies! Una abraçada