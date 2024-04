Un dia històric per a l’AEM, un dia per reflexionar a Lleida

Creado: Actualizado:

Aquest diumenge ha estat un dia històric per a l’AEM, la consecució de la classificació per al play off a l’ascens de la Lliga Iberdrola és la gesta més gran a nivell esportiu d’aquest club que complirà l’any vinent el centenari. En aquests últims mesos, el futbol de la ciutat ha generat molts debats i notícies, sí, em refereixo a la polèmica de si Lleida pot tenir dos clubs de futbol masculí a la quarta divisió espanyola, però la majoria dels lleidatans desconeix que hi ha un club que juga a la segona categoria nacional de futbol femení, i si no ho desconeixen, hi donem poca importància, fet que és per fer-s’ho mirar des de qualsevol focus, tant dins del club com de la societat. S’ha de millorar molt internament el club, segurament que sí, però m’ha semblat sorprenent que per part de les institucions que representen la ciutat de Lleida no hagin vingut algunes de les seves cares més visibles en un dia, com he qualificat abans, d’històric per al club i per a la ciutat.

En futbol d’elit és el club més important de la ciutat per categoria. Per fer un apunt, sí que vaig veure l’alcalde i el regidor d’esports de la ciutat en una festa musical el dia anterior, que no vull criticar que hi assisteixin, més faltaria, però sí que critico que no hagin assistit en aquesta jornada de somni per a un club petit, però per categoria, el més gran de la ciutat. A part del suport institucional necessari per donar notorietat a aquest modest equip instal ·lat a l’elit del futbol espanyol femení, també es necessita un suport de les empreses de Lleida, que en part moltes d’elles venen arreu del territori català i espanyol el nom de Lleida. L’AEM té diferents patrocinadors i gràcies a ells el club ha arribat on és, però crec que és hora que marques com per exemple San Miguel, Damm, BonÀrea, Plus, Borges, Nufri, Vall Companys, i algunes més esmentaria, facin inversió en una entitat que porta el nom de Lleida per arreu d’Espanya. També aprofito per felicitar tota la gent que ho ha fet possible: patrocinadors, directiva, jugadores, staff, equips de la base i afició.