Carta oberta per al Sr. alcalde de Lleida

Llegeixo amb estupefacció, no trobo paraula més encertada, les seves declaracions afirmant que a Lleida els delictes han baixat. Sense entrar en detalls amb les xifres, em sorprèn la seva informació.

Suposo que abans de donar dades en públic estarà ben assessorat, segons tinc entès disposa d’un equip d’assessors i caps, a part del seu equip de govern. Vostè sap que la ciutat de Lleida viu uns temps complicats, voler disfressar la realitat té les cames curtes.

Recordo totes les promeses i bones intencions que ens va oferir en campanya electoral, fins i tot reconec que em va captivar. Malauradament, el meu encant ha marxat com la boira a l’estiu.

Vostè sap que molts cops el ciutadà no denuncia, parlo per experiència pròpia, és incòmode, es perd molt de temps, amb falta d’empatia per part de l’agent que t’atent i tot plegat amb la sensació i certesa que en molts casos no porta enlloc.

Sr. alcalde, parla de presència policial als carrers, recordo temps passats on es veien més agents patrullant, a dia d’avui, només cal passejar i difícilment en trobaràs algun.

Per acabar, comentar que no pot controlar la difusió d’imatges, notícies, donant a entendre que els problemes es magnifiquen, benvingut al món tecnològic, tan utilitzat pels polítics per vendre fum. Per acabar, tal com deia el gran Parrano: “al garrotín, al garrotán, quines garrotades que nos fotran...”