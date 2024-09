Nuria Roca: 'Lo siento Juan, era el hombre más guapo de la Tierra'

Nuria Roca ha alcanzado un hito en su carrera televisiva, celebrando 30 años en el mundo de la televisión. Durante su participación en el programa de Sonsoles, recordó algunos de los momentos más icónicos de su trayectoria, entre ellos el beso que le dio Miguel Bosé en 2004 mientras presentaba el programa UHF. Roca confesó que en aquel entonces rechazó un segundo beso por nervios, pero reflexionó: “Si volviera a vivir ese momento, no habría dicho que no. Miguel era el hombre más guapo del planeta". Entre risas, también bromeó sobre la reacción de su esposo, Juan del Val: "No tuvo más opción que entenderlo".

Este episodio con el cantante de Amante Bandido no fue la única ocasión en la que Nuria mencionó su divertido encuentro. En 2019, durante una entrevista con Bosé en su programa de La Sexta, ambos rememoraron la anécdota con mucho humor. Nuria confesó entre risas que aún le recordaba a su marido el momento: “Lo siento, Juan, pero fue inolvidable”, mientras que Bosé lo calificó como uno de esos momentos que no se olvidan.

Primer beso de Miguel Bosé y Núria Roca en 2004.Atresmedia

Durante su recorrido por su carrera, la presentadora también habló de otros momentos inolvidables en los platós, algunos tensos y otros sorprendentes. Recordó situaciones como la intervención de El Yoyas, quien lanzó un vaso de agua a una concursante, o las intervenciones explosivas de Pocholo. También destacó su pasión por el directo: "El directo es insustituible, y aunque hagas un falso directo, tiene que sentirse igual de auténtico. Equivocarse es humano, no pasa nada".

Este domingo, Nuria Roca vuelve a la televisión con una nueva temporada de su programa "La Roca", llena de novedades. El nuevo plató con público en vivo promete aportar una energía especial, aunque aseguró que la esencia del programa seguirá siendo la misma, para mantener la conexión con su audiencia. Además, habrá secciones dedicadas a temas de actualidad en Asia y América Latina, ampliando el alcance internacional del show.