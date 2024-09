María Castro dona su leche materna para salvar a bebés prematuros

Hace unos días, la actriz María Castro compartió una sincera imagen de su cuerpo tras dar a luz a su tercera hija, mostrando con valentía que la maternidad no siempre es tan ideal como se suele mostrar. Con un mensaje inspirador, animó a las madres a quererse y confiar en el proceso natural de recuperación postparto. Pero su gesto más generoso fue otro: María ha decidido donar su leche materna al banco del Hospital 12 de Octubre, centro de referencia en Madrid para este tipo de donaciones, destinado a bebés prematuros.

Este banco se encarga de recibir la leche materna donada y distribuirla a hospitales que la necesitan. Tras el nacimiento de su hija Emma, María decidió que, ante el exceso de leche, la mejor forma de ayudar era compartirla con aquellos pequeños que no pueden ser alimentados con leche de fórmula. Aunque para la actriz esta lactancia ha sido la más desafiante, el trabajo y el cansancio no han impedido que dedique tiempo a esta noble misión.

Las donaciones de leche materna son vitales para los bebés que inician su vida con dificultades, muchos de ellos ingresados en la UCI. Durante el verano, los bancos suelen enfrentarse a la falta de donaciones, por lo que gestos como el de María resultan aún más importantes. Muchas madres no pueden amamantar, ya sea por falta de leche o por problemas de salud, y otras, como María, cumplen con los requisitos para ser donantes: no fumar, no tomar medicamentos y tener una salud óptima. El proceso de donación es sencillo y se puede realizar desde casa, con el hospital encargándose de recoger la leche.

María compartió su experiencia en redes sociales, explicando que aunque inicialmente temía no tener suficiente leche, descubrió que cada mililitro cuenta, especialmente para los bebés prematuros, que no toleran bien la leche de fórmula. Esta contribución no solo le llena de orgullo, sino que la hace sentir conectada con los bebés que reciben su leche, a quienes llama "hermanos de leche" de sus hijas.

El testimonio de María ha sido ampliamente aplaudido en sus redes sociales, donde muchas madres compartieron historias de cómo la donación de leche materna ayudó a sus hijos. Un comentario decía: “Madres generosas como tú ayudaron a mis hijos a salir adelante. No sé sus nombres, pero siempre estaré agradecida”, mostrando el impacto profundo de estos actos de generosidad.