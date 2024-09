Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, ha vuelto a preocupar a su círculo cercano debido a su frágil estado emocional. A pesar de haber mostrado mejoras en su recuperación, Carla ha regresado a una vivienda tutelada, gestionada por la organización AISS, que proporciona apoyo a personas con problemas de salud mental. Esto ha generado inquietud entre sus familiares, incluidos sus abuelos Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, así como la propia Reina Letizia, que temen que su progreso esté estancado.

Uno de los testimonios más preocupantes proviene de su amiga íntima, la actriz Christina Rapado, quien compartió su frustración en una entrevista con La Razón. Rapado describe la situación de Carla como una "espiral de autodestrucción" y lamenta que la joven haya tomado decisiones erráticas que han frenado su avance profesional y personal. A pesar de haber intentado ayudarla ofreciéndole oportunidades laborales en el mundo del entretenimiento, como desfilar como modelo o participar en su cortometraje Sole, Carla no aprovechó estas oportunidades. "Carla es como una hermana para mí", comenta Rapado, quien se muestra profundamente preocupada por el rumbo que ha tomado su vida.

Carla Vigo junto a su amiga Christina Rapado.

Además, Rapado señala que Carla ha caído bajo la influencia de amistades perjudiciales, que la apartan de sus oportunidades profesionales y la llevan por un camino inadecuado. Un claro ejemplo fue cuando decidió no participar en Sole, proyecto en el que también participaba Antonio Resines, una decisión que Rapado lamenta profundamente, ya que el cortometraje está cosechando éxito.

Otro aspecto preocupante es la influencia de un supuesto representante que, según Rapado, parece más interesado en aprovecharse de Carla que en guiarla de manera profesional. "Solo le importa llevarla a eventos para cobrar, sin preocuparse por su bienestar", afirma la actriz. Además, señala que el entorno de Carla la arrastra a un estilo de vida centrado en las fiestas, algo que no es recomendable dadas sus circunstancias actuales.

Carla Vigo

La situación económica de Carla también es delicada. Sus ingresos dependen exclusivamente de una pensión de orfandad, que recibe tras la muerte de su madre, Erika Ortiz Rocasolano, quien falleció cuando Carla tenía solo seis años. Erika, la hermana menor de la Reina Letizia, sufrió de depresión y tristemente decidió acabar con su vida, un hecho que ha marcado profundamente a Carla.

En varias entrevistas, Carla ha hablado sobre los efectos del suicidio de su madre en su vida, recordando cómo, desde temprana edad, comenzó a recibir terapia sin ser del todo consciente del motivo. "Era como si fuera a jugar", dijo en una ocasión, refiriéndose a su asistencia a las sesiones de terapia, y no fue hasta los 12 años cuando empezó a comprender el impacto emocional que este suceso tuvo en su vida. "Me sentía mal, pero no sabía por qué", mencionó al hablar sobre la ansiedad y la tristeza que comenzó a experimentar desde pequeña.