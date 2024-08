¿Abacus respeta los festivos?

Creado: Actualizado:

El 15 de agosto ha sido festivo. Los establecimientos comerciales no autorizados a abrir en festivos no podían hacerlo. El establecimiento de Abacus de Lleida no abrió al público, pero, de sus instalaciones, se emitieron ruidos al espacio público durante todo el día. Exactamente, desde las 8:45 h hasta las 20:45 h, de forma ininterrumpida. Desgraciadamente, estas molestias se vienen produciendo desde hace más de 13 meses. Y, ¿por qué se siguen produciendo? Pues no tengo la respuesta. Después de más de 50 denuncias a l’Ajuntament de Lleida, los ruidos constantes se siguen produciendo. Les invito a los lectores a que, cuando pasen por la calle del Bisbe, a la altura de la calle Pere de Coma, se deleiten por la performance sonora que ofrece Abacus casi diariamente, con el beneplácito de l’Ajuntament de Lleida. Si Abacus hace ruido en festivos, con el consentimiento de l’Ajuntament de Lleida, pues supongo que podrán hacer ruido otras personas, incluso físicas. Tranquilos, si algunos de ustedes deciden hacer ruido de forma presuntamente antijurídica. Sin una sonometría en un entorno privado, no les ocurrirá nada… al menos, durante 13 meses.