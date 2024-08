Abacus respecta els festius?

Creat: Actualitzat:

El 15 d’agost ha estat festiu. Els establiments comercials no autoritzats a obrir en dies festius no podien fer-ho. L’establiment d’Abacus de Lleida no va obrir al públic, però, de les seues instal· lacions, es van emetre sorolls a l’espai públic durant tot el dia. Exactament, des de les 8.45 h fins a les 20.45 h, de forma ininterrompuda. Desgraciadament, aquestes molèsties es venen produint des de fa més de 13 mesos. I per què es continuen produint? Doncs no tinc la resposta. Després de més de 50 denúncies a l’ajuntament de Lleida, els sorolls constants es continuen produint. Convido els lectors que, quan passin pel carrer del Bisbe, a l’altura del carrer Pere de Coma, es delectin per la performance sonora que ofereix Abacus gairebé diàriament, amb el beneplàcit de l’ajuntament de Lleida. Si Abacus fa soroll en dies festius, amb el consentiment de l’ajuntament de Lleida, doncs suposo que podran fer soroll altres persones, fins i tot físiques. Tranquils, si alguns de vostès decideixen fer soroll de forma presumptament antijurídica. Sense una sonometria en un entorn privat, no els passarà res... almenys, durant 13 mesos.