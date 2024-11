Tambors diumenge al matí

Creado: Actualizado:

Són les deu d’un matí tranquil del diumenge 17 de novembre a Lleida. De sobte, i fins a quarts d’onze, hem de suportar una colla d’energúmens tocant tambors a tot drap al carrer. Animen uns quants que corren, i el reduït cervell dels organitzadors deu pensar que, com més soroll, més correran. A un guàrdia urbà que és a prop li demano que aturi aquesta salvatjada i multi els organitzadors i els que espeteguen els tambors, però em contesta que tenen permís de l’ajuntament i no poden fer-hi res.

A les 12 del migdia tornen a tocar els pebrots durant mitja hora llarga amb llargs i eixordadors cops de tambor. Em pregunto: qui és el curt de cabals de l’ajuntament que ha donat permís a aquests ximples perquè es passin mig matí tocant tambors? Em queda clar que el proper any els veïns, a qui ens han destrossat el plàcid matí de descans dominical, haurem de recopilar dades tècniques de decibels i denunciar penalment tant els organitzadors com el polític i funcionari de torn de l’ajuntament que hagin signat l’autorització, així com els agents de la Guàrdia Urbana que es neguen a aturar un delicte flagrant. Si els de l’ajuntament no tenen esme, almenys una multa i, espero que també, una sentència de presó per violació de domicili els posi al seu lloc.