Ignorants de la dana

La catàstrofe de la dana, i per qui sap de geologia, no és un fenomen extraordinari ni gaire recurrent, però sí creixent si la ignorància política, administrativa i empresarial urbanitza cada cop més zones inundables. La gravetat de la dana a València hauria estat brutalment menor si governants, responsables i interessos haguessin ostentat més coneixements geològics amb una simple predicció, previsió i prevenció de les crescudes fluvials. I vet aquí el problema, la manca gairebé total de coneixements geològics per part de tots els anteriors. Això és perquè després de multitud de reformes educatives des dels anys noranta, la geologia ha deixat pràcticament d’impartir- se en els nostres centres educatius. És una vergonya com la política educativa ha anat esborrant des de fa dècades la geologia dels currículums escolars i com això ha promogut tanta ignorància davant la dana. No pot passar que durant el segle XXI continuem acusant les forces imprevisibles de la natura dels desastres patits. Per exemple, el traçat recte fet en el riu de moltes ciutats afectades per la dana va permetre encabir més urbanisme especulatiu, però també va facilitar una major energia de la crescuda. Qui no ho va veure, això? Cal preguntar-se si eliminar la geologia dels nostres currículums educatius surt a compte. Al final pensarem que un sisme és un càstig diví o que la Terra és plana. La cultura geològica salva vides, protegeix propietats i estalvia impostos.