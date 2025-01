Carta d’agraïment a tot el Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Creado: Actualizado:

Després d’un ingrés perllongat volem fer constar el nostre agraïment no només pel tracte professional, sinó també per l’humà de tot l’equip mèdic d’obstetrícia i ginecologia, llevadores, infermeria, auxiliars, personal de neteja i zeladors; allà on ens han atès: planta, urgències, sala de dilatació i consultes. Han aconseguit que hàgim pogut sumar unes setmanes molt valuoses i fer-nos viure l’ingrés de la forma més agradable possible.