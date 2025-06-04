Agraïment a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida
Vull expressar el meu agraïment a totes i tots els professionals de la 6a planta de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida la seva dedicació al meu pare, així com la seva professionalitat, atenció, eficàcia i rapidesa. En tot moment el pare ha estat tractat amb un afecte que li ha proporcionat una estada molt confortable. I quan ha arribat el moment final de la seva vida, l’exquisidesa amb què hem estat tractats mereix que ho faci públic a tots i totes les lleidatanes i lleidatans. Moltes gràcies.