Respuesta a la crítica del servicio de Oftalmología

El otro día, leí una crítica de un Sr. que decía que a su madre no le daban visita del Servicio de Oftalmología del Hospital Arnau hasta octubre del año 26. Mi suposición es que podría ser un error de programación. También, este Sr. podría ponerse en contacto con la secretaría de Oftalmología y llamar a la Atención al Cliente o Usuario. Sí que me sorprendió que directamente criticara los sueldos que ganan diferentes Estamentos, que no venía al caso en concreto. Sin entrar en más detalles, creo que antes de todo se tiene que intentar solucionar de una manera no tan descalificadora.