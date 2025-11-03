Una crítica a los padres irresponsables del concierto del 'Pot Petit'

Creado: Actualizado:

El sábado 25 de octubre asistí al concierto de El Pot Petit en Artesa de Lleida. Les entradas no eran numeradas y los vecinos de Artesa tenían acceso prioritario.

En un concierto infantil en que no hay silla individual es de sentido común que el público se siente en el suelo, a fin de que todos los niños lo puedan ver y disfrutar. Pues parece que no todo el mundo lo tiene claro. Les primeras filas estaban ocupadas por chiquillos, pero justo detrás había sus acompañantes, adultos. Les familias de las filas posteriores tuvieron que subir a sus hijos a hombros a fin de que los pequeños pudieran ver el escenario. Todo esto generó protestas sonoras del público. Al final, la gente se sentó en el suelo y todo el mundo pudo disfrutar del concierto.

No es la primera vez que en un concierto infantil hay esta falta de civismo por parte de adultos, por eso invito a reflexionar como tiene que ser nuestro comportamiento. Considero lamentable que pasen estas situaciones que se pueden evitar con educación, respeto y sensatez.

Al mismo tiempo, pido a los organizadores de actuaciones dirigidas a los niños (como en este caso ha estado el ayuntamiento de Artesa de Lleida) que implementen un protocolo en que se eviten barreras de adultos y cochecitos de bebé en medio de la pista. Finalmente, también pediría a los grupos infantiles (como en este caso El Pot Petit) que no permitan estos tipos de desigualdades entre sus fans.