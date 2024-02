Terraplanisme de la fe

Creado: Actualizado:

Tothom té dret a suïcidar-se com millor li plagui, o a deixar-se morir de la manera que les circumstàncies li permetin. En alguns llocs és possible fins i tot demanar ajuda i obtenir-la per tal de plegar de viure d’una forma satisfactòria. Si em permeten, ara ho expressaré d’una altra manera: des de l’aprovació, l’any 2002, de la Llei d’Autonomia del Pacient, tothom té dret a rebutjar un tractament mèdic després d’ésser-ne informat i malgrat que la informació sigui que aquest tractament, cirurgia o qualsevulla intervenció és imprescindible per salvar-li la vida. Alhora, en determinades circumstàncies, hom pot demanar i aconseguir una eutanàsia que faci efectiva la senequiana frase segons la qual “El savi viu tant com ha de viure, no tant com pot” perquè no es tracta tant de viure (de qualsevol manera) com de viure com cal.Avui, però, amb l’acusació de què ha estat objecte una metgessa d’urgències de l’Hospital Arnau per part d’un pacient que hi va acudir en perill imminent de mort, ens trobem en un altre context. En efecte, la metgessa ha estat acusada de coaccions per imposar un tractament i de transfondre sang a un pacient testimoni de Jehovà contra la seva voluntat. Acusacions la falsedat de les quals ha quedat fora de tot dubte, car el pacient es va negar a signar el preceptiu rebuig del tractament prescrit (la transfusió) i alhora l’únic que aleshores, segons el judici professional, podia salvar-li la vida. No vull entrar en més detalls, em remeto a les cròniques d’A. Guerrero a SEGRE. En qualsevol cas, per què va algú a Urgències mèdiques si no confia en els excel·lents professionals que hi treballen i pretén imposar tractaments inútils per al seu cas? Això és com aquell que pretenia que es fes una truita sense trencar cap ou. Si hom no accepta la medicina científica no li cal sinó anar a veure el curandero perquè li faci una imposició de mans o li doni MMS (la Solució Mineral Miraculosa del Pàmies), o per al cas, el bruixot perquè li faci unes ablucions i uns passis màgics. Apurant la jugada, sempre queda el recurs d’agenollar-se i pregar, a veure si Déu fa el miracle. En tot cas, denunciar un metge que ha fet bé la seva feina (salvar la vida del pacient) és emprar ben vana i interessadament el nom de Jehovà.