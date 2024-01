El Lleida pierde por la mínima ante el Terrassa i sigue negado con el gol

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida encajó, ante el Terrassa, una nueva derrota a domicilio (0-1), en un partido que se decidió con un tanto de penalti a la salida del descanso y en el que el Lleida volvió a mostrar su cara más negada con el gol para ceder el liderato por segunda vez este 2024, aunque esta vez quien le arrebató la primera plaza fue el Europa. Aprovechando la mala dinámica leridana, con un punto de los últimos doce y cuatro partidos sin marcar, el equipo barcelonés comanda la clasificación, pese al triple empate a 36 puntos en cabeza con Lleida, que cae al segundo lugar, y Hércules, que ayer cayó en casa ente el Formentera (0-1).

Desde un inicio se vio que el partido se decidiría en los detales y el Lleida salió siendo del balón, aunque sin tener ocasiones claras por la falta de acierto en las últimas decisiones. La primera acción de peligro llegó en el 18, a las botas de Mateo, con un tiro raso que se marchó cerca del palo tras una buena recuperación en tres cuartos de campo del hispanoargentino.

La primera parte tenía mucha intensidad pero carecía de jugadas desequilibrantes. El lateral local Lucas Viña, reconvertido en extremo, pudo haber adelantado a los suyos en el 41’, tras rematar muy desviado una entrega de Aythami. El segundo tiempo prometía un guion similar al del primero, aunque Viadero se vio obligado a hacer un cambio en el descanso, dando entrada a Óscar Rubio por Campins por un golpe en la rodilla del mallorquín.

Sin embargo, la situación se torció pasados cinco minutos, con un balón a la espalda de la defensa del Lleida que acabó con penalti de Cortijo sobre Gil Muntadas. El máximo goleador local, Aytami, no perdonó desde los once metros chutando fuerte a su lado natural mientras Iñaki se quedó en el centro (1-0).

Tras el gol, el Lleida intensificó su propuesta ofensiva, pero lo hizo sin lucidez. Poco antes de la hora de partido, Mateo recibió en la frontal del área pequeña un buen centro raso de Ton Ripoll. El mediocentro, con todo de cara, definió con el interior pero el portero Marcos hizo una parada muy meritoria. Para más inri el rebote le cayó a una posición franca a Cortijo que no encontró portería.

Las ocasiones no regresaron hasta cerca del 90. Allí fue cuando el encuentro se convertió en un correcalles que resultó estéril. En el 89, el extremo local Salvans dejó solo a Jofre en el punto de penalti y este, con toda la portería libre remató fuera a centímetros del palo.

El Lleida se apresuró a servir de puerta y montó una contra que condujo Cortijo y sirvió a Montero, que remató solo en el segundo palo y no encontró el gol por la gran intervención del meta Marcos. El Terrassa volvió a tener el 2-0, en un contragolpe en el que Salvans se encotró solo ante Iñaki, pero, ya exhausto remató desde fuera del área y no puso en complicaciones al navarro. Tras las tres jugadas de ida y vuelta y ya llegados al tiempo añadido, el Terrassa supo dormir el partido sin dejar opción al empate de un Lleida que sigue sin conocer la victoria y el gol en este 2024.

Ángel Viadero lamentó encajar en un error y las ocasiones falladas, además de reclamar “un poco de cabeza” en situaciones adversas

El técnico del Lleida, Ángel Viadero, reconoció que “me sabe muy mal” la derrota “porque el equipo no ha hecho un mal partido, de hecho, hemos generado buenas ocasiones pero nos ha faltado tener más control del escenario y eso nos ha perjudicado”. Sobre el trascurso del partido, el cántabro puntualizó que “hemos empezado bien, llegando a su área y sin que nos hicieran peligro.

Sin embargo, lamentó que el gol local llega tras “un error nuestro que ellos han aprovechado. Así es el futbol y esta categoría, y ya lo sabíamos”.“A partir del gol, ha cambiado el guion pero no hemos estado mal, hemos podido encontrar espacios por las bandas y hemos tenido ocasiones claras. Si hubieran entrado estaríamos hablando de un resultado diferente pero lo único que podemos hacer es seguir trabajando”, destacó el técnico cántabro, quien concluyó que “quizás en los últimos minutos nos hemos precipitado un poco. A veces en situaciones difíciles, poner un poco de cabeza y tranquilidad no nos iría mal. Aan así, me voy contento por el trabajo de mi equipo”.Por otro lado los jugadores Óscar Rubio y Roger Figueras coincidieron en su análisis: “ni antes cuando no entraba todo éramos muy buenos ni ahora muy malos. Sabíamos que esto era muy largo y solo nos queda seguir trabajando”, declararon.