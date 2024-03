Creado: Actualizado:

Si a Lleida arriben a profanar les tombes del cementiri, què serà el pròxim que passarà? Algú recorda uns fets similars als denunciats? El vandalisme, delinqüència i okupacions s’han apoderat de Lleida.La tipologia de delictes habituals conviuen amb els nous comesos a través de les noves tecnologies, els ciberdelictes. Per aquest motiu, la societat necessita la millor seguretat, normes més rigoroses i la policia suficient. A més, els delictes comesos per internet no entenen de fronteres territorials, per la qual cosa és imprescindible la coordinació i cooperació policial entre els diferents cossos i forces de seguretat. Per tot plegat, cal més inversió en seguretat.Amb eficàcia i eficiència. Així és com exigeix la ciutadania que gestionin els seus governants. A Lleida, tenim problemes d’incivisme i delinqüència no resolts com demostren les dades oficials d’Interior, tot i que l’esquerra socialista s’esforça a blanquejar-les. S’atreveixen a acusar-nos d’alarmistes als qui denunciem la seva incapacitat per resoldre el pou de la inseguretat al qual ens han abocat. Vaig advertir que encendrien el ventilador de l’atac!Lleida surt als diaris reiteradament per fets delictius sense que el govern municipal, màxim responsable de la seguretat ciutadana a la ciutat, trobi solucions. S’han oblidat els socialistes del que prometien des de l’oposició i en campanya electoral? Ells potser ho han oblidat, però la ciutadania de Lleida, no! Ni al cementiri es pot descansar tranquil, malauradament. Ni amb Pueyo vam arribar a aquesta situació extrema.A Lleida, tenim un trencaclosques en seguretat. Entre la regidoria de seguretat, la comissió de seguretat, el Comitè de Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència (de nova creació), el Comissionat de l’Alcaldia pel pacte pel civisme i la ciutat dels valors (de nova creació) i el Comissionat per l’Horta de la Paeria. Algú creu que es poden entendre entre tants? Algú creu que amb tant òrgan intermediari pot fluir la informació i l’agilitat en la gestió? Algú percep algun canvi de millora al carrer? Algú sap quines competències té cada òrgan o figura de nova creació? Algú sap qui coordina tot plegat? Han creat tal embolic entorn de la seguretat que no se sap qui fa què ni per a què!Ens presenten la proposta sobre el Pla Local de Seguretat que els recordo que afirma literalment en la seva pàgina 64 que “Lleida es considera una ciutat segura”. Blanquejant la realitat. Si no, que ho preguntin als veïns del Centre Històric o Ciutat Jardí, on barris amb diferents tipologies pateixen contínuament la situació d’indefensió.Mentrestant, busquen ubicació per la nova comissaria dels Mossos. Inicialment, era al Centre Històric, ara sembla que a Copa d’Or. Subratllo, sembla, perquè la Generalitat ens té acostumats a promeses d’inversions que mai arriben o arriben tard, amb la permissivitat del govern municipal de torn. Ara que s’aproximen eleccions al Parlament, igual que ensenyen plànols per fer veure que hi tenen interès, fins al dia de les eleccions, després se n’oblidaran. D’aquí a les pròximes eleccions a la Generalitat hi haurà moltes promeses per Lleida. Si no, que ho preguntin als veïns de Cappont amb l’Institut.Simultàniament, quan es convoqui la Junta de Seguretat local per explicar a bombo i platerets el nou Pla Local de Seguretat, que serà el més bo d’entre els boníssims perquè resoldrà sobre el paper tota la inseguretat a Lleida, que no s’oblidin que quan parlin “d’augmentar les mesures de protecció davant riscos naturals i antròpics”. Que expliquin que en el nou mandat socialista, a les Juntes de Seguretat de la Paeria, han exclòs els Agents Rurals i els Bombers de la Generalitat. Suposo que hi ha veritats que molesten i és millor silenciar.Per postres, encara esperem les inversions en il·luminació, instal·lació de càmeres de seguretat, les revisions de les ordenances municipals sobre la matèria i que els socialistes exigeixin als també socialistes la revisió de les normes penals per posar fi a la reincidència i aplicar treballs en benefici de la comunitat pels delinqüents insolvents. Segons publicava un mitjà, “nou lladres sumen 240 detencions a Lleida, la majoria a l’Eix Comercial”. Ja n’hi ha prou!Ja saben, qui vulgui acceptar i acabar assumint que el socialisme ens iguali a la ciutadana per baix, repartint misèria i incivisme, la papereta del puny aixecat amb la rosa. La resta, per als que plantem cara i defensem la llibertat: la Lleida Implicada.