Una terrenal odisea de la paranoia

La división de streaming de Apple empieza a hacer gala de su fama por la pasión por la tecnología y la innovación con un catálogo que cada vez apuesta más por el género de la ciencia ficción. A caballo entre la odisea espacial de Para toda la humanidad (2019) y el psicothriller de Separación (2022), ambos títulos también disponibles en Apple TV+, Constelación (2024) trata –sin demasiado éxito– de alcanzar el nivel de calidad de otros shows como Silo (2023) o Fundación (2021). A la protagonista, Noomi Rapace, ya le vimos enfundada como cosmonauta en Prometheus (2012). Pero en esta ocasión, la trama se torna mucho más terrenal encarnando a Jo Ericsson, una astronauta traumatizada después de padecer un accidente en la Estación Espacial Internacional y que muestra síntomas de paranoia tras su regreso a la Tierra. Magnus (James D’Arcy), su marido, sospecha que el extraño comportamiento de Jo es fruto del estrés postraumático, pero por supuesto la realidad será mucho más compleja –y aterradora–. Peter Harness, creador de la serie, también es un viejo conocido para los fans de la ciencia ficción por su trabajo como guionista en Doctor Who (2014-2017) o su particular versión de La guerra de los mundos (2019) para la BBC. Aquí, aboga por desarrollar la narración mediante la alternancia de varias líneas temporales, obteniendo como resultado una excesiva ralentización de la historia totalmente innecesaria. El eje vertebral es, más allá del retorcido envoltorio conspiranoico –a la altura de Capricornio Uno (1977), filme en el que un reportero y tres astronautas conforman una farsa junto a la NASA para ocultar el fracaso de la primera nave lanzada a Marte–, la relación entre Jo y su hija Alice –cuya interpretación por parte de Davina y Rosie Coleman destaca como uno de los puntos más positivos de toda la cinta–. Si en Interestelar (2014) todo el grueso de la épica recaía en el periplo espacial de Cooper (Matthew McConaughey) y no tanto en su regreso a la Tierra, en Constelación reside inversamente en el rencuentro de Jo con su familia y la alterada realidad a la que se enfrenta. A pesar de su título, la intensidad del guion no está localizada en ninguna constelación, sino en lo más profundo de la psique humana y la fábula implícita de jugar a ser Dios. Lamentablemente, muchos espectadores no pasarán del segundo o tercer capítulo, decepcionados por una enrevesada trama que tarda demasiado en arrancar.