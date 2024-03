Un juez declara fijo a un interino

Creado: Actualizado:

El titular del Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid ha dictado sentencia por la que declara fija a una trabajadora de Telemadrid que había encadenado hasta 5 contratos temporales desde 2017 hasta la actualidad. Se trata de una sentencia pionera que aplica la sentencia de 22 de febrero de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenó al Estado español por no cumplir con la Directiva 1999/70.La sentencia europea rompe con la doctrina del Supremo y da una "paliza" a las autoridades españolas. Pretende reconocer las reivindicaciones realizadas desde hace más de 10 años por muchos trabajadores de las administraciones públicas. El Tribunal Europeo considera contraria a la cláusula 5 del Acuerdo Marco que "las normativas nacionales no prevean ninguna medida para evitar la utilización abusiva de contratos temporales como son los indefinidos no fijos", que es lo que venía sucediendo hasta ahora.La consecuencia inmediata de la sentencia del Tribunal europeo es la transformación en trabajadores fijos de los empleados públicos que durante tiempo han prestado sus servicios mediante contratos temporales, considerados hasta ahora en situación laboral como trabajadores discontinuos no fijos (según la doctrina del Tribunal Supremo).Mientras, la Sala Social del Tribunal Supremo ha anunciado que remitirá una cuestión prejudicial con el objeto de que el Tribunal Europeo aclare algunas "dudas suscitadas" con el fallo europeo. Principalmente, cómo conjugar la normativa interna que regula el acceso al empleo público, atendiendo a principios de "igualdad, mérito y capacidad" y el fallo europeo.