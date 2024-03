Sacsejada política a Ribera d’Ondara

Creado: Actualizado:

Després d’un període de reflexió des de la recent moció de censura a Ribera d’Ondara, on exerceixo com a batlle durant la baixa per maternitat de la Sra. Elisabet Jové, és oportú examinar amb deteniment els esdeveniments que han conduït a aquesta sacsejada política. En les passades eleccions municipals, els ciutadans de Ribera d’Ondara van exercir el seu dret democràtic al vot i van donar-me el suport per dirigir els destins de la localitat i posant fi a dècades de dominació absoluta.Des de les primeres interaccions amb el Sr. Francesc Sabanés, vaig adoptar una postura de transparència i diàleg constructiu. Li vaig comunicar la meva intenció d’abstenir-me per prioritzar la voluntat popular expressada a les urnes respectant la llista més votada. A més, li vaig remarcar la imperiosa necessitat d’un canvi en la cultura política local, amb una clara exigència de transparència i rendició de comptes. Malauradament, aquesta nova forma de fer només va ser complerta durant els primers dos mesos. L’arribada d’una nova etapa personal amb el naixement del meu fill va marcar un punt d’inflexió en la relació amb el Sr. Sabanés. La seva percepció equivocada que deposaria les meves responsabilitats amb els ciutadans de Ribera d’Ondara com a regidor li va fer creure que podria tornar a la seva vella forma de fer política. La meva sol·licitud d’una auditoria dels últims anys va ser lamentablement ignorada.Després de diversos avisos sense resposta del Sr. Sabanés, vaig decidir iniciar converses amb la Sra. Jové. Unes converses que van evidenciar la seva priorització del municipi. Els esdeveniments posteriors són àmpliament coneguts. Ara, mentre ens enfrontem a un nou panorama polític, insto els ciutadans de Ribera d’Ondara a exercir la paciència i la confiança. El camí cap a una nova era de governança no serà exempt d’obstacles. Tanmateix, en aquesta dinàmica pròpia de la vida, reconec la necessitat de superar els reptes presents per forjar un futur més prometedor. Expresso els meus millors desitjos al Sr. Sabanés, tant en el seu àmbit personal com polític, i estic disposat a ajudar-lo en tot el que pugui. En definitiva, aquest canvi era no només inevitable sinó també necessari per restaurar la confiança i l’eficàcia en la gestió municipal, en benefici de tots els riberencs. Agraeixo a tots el suport i la comprensió en aquesta etapa de transició. Visca Ribera d’Ondara i visca Catalunya!