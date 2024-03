Un nou regadiu per al futur de l’agricultura

Creado: Actualizado:

El bon aprofitament de l’aigua esdevé una pràctica cada vegada més rellevant a la nostra societat, afectada pel canvi climàtic i les consegüents crisis de sequera. Aquest ús eficient i responsable adquireix un pes específic en sectors clau com l’agricultura, perquè en depèn el futur del camp, la prosperitat dels nostres pobles i comarques i la vida i l’alimentació de la societat. Per això, la modernització dels regadius és una política troncal del ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, junt amb els reptes de la digitalització i el relleu generacional. De fet, el Pla europeu de recuperació, transformació i resiliència incorpora el regadiu com un dels seus pilars fonamentals, que el govern espanyol va defensar per incorporar-lo a través d’un bon finançament. En aquest sentit, el Ministeri preveu la inversió més ambiciosa dels últims anys en aquesta matèria, destinant més de 2.400 milions a 97 projectes fins al 2027, que afecten 700.000 ha i més de 20.000 regants. La signatura dels nous convenis per a la modernització dels canals de Pinyana i Aragó-Catalunya s’emmarca en aquesta política de suport a la nostra agricultura i als nostres pobles. El Ministeri hi invertirà 45 milions d’euros, que beneficiaran gairebé 12.000 regants i 107.000 hectàrees. Aquest import se suma als 28 milions previstos pels Canals d’Urgell, que requereix una obra de gran envergadura executada per fases, a l’espera també del finançament complementari per part de la Generalitat. D’aquesta manera, el Ministeri invertirà 73 milions d’euros en regadius de les nostres comarques, durant els propers mesos, dels 140 assignats als vuit regadius de Catalunya, com ha recordat la secretària d’Estat d’Agricultura i Alimentació en l’acte de signatura, compartit amb els representants de les comunitats de regants i els municipis afectats, el president de la Societat Mercantil d’Infraestructures Agràries (SEIASA) i els subdelegats del Govern a Lleida i Osca, fruit de la voluntat de diàleg i entesa entre totes les parts. L’única agricultura possible és la del regadiu sostenible. I l’únic regadiu possible és el que garanteix una agricultura més competitiva, eficient i sostenible, perquè el regadiu transforma la vida dels seus regants i garanteix la prosperitat de l’entorn rural de forma més justa, equitativa i solidària.