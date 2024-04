Solucions per a l’agricultura i la ramaderia

Creado: Actualizado:

A Catalunya el sector agroalimentari l’integren més de 54.000 explotacions agràries, 4.253 indústries d’alimentació i begudes i 658 empreses de la indústria auxiliar agroalimentària (Font: Prodeca). Aquest conjunt genera un volum de negoci de més de 43.000 M€, xifra que equival al 19% del PIB de Catalunya i ens situa com a principal actor dins del marc econòmic català. Al costat d’aquest volum, també cal remarcar la multitud d’empreses de serveis complementaris que tenen com a clients aquells qui integren el món de la pagesia. Al nostre país, i especialment les comarques de Lleida, comptem amb un territori envejable per a la producció agrària i ramadera. Un sector que, a pesar de les diferents crisis de preus i climàtiques, sempre ha sabut innovar, adaptar-se i avançar en qualitat, eficiència i respecte pel medi natural. L’agricultura i ramaderia catalana disposen de multitud de tipus de cultius i sistemes de producció. Tots són complementaris i imprescindibles per afirmar que som els principals garants de la dieta mediterrània.Malgrat aquest gran potencial innovador i de creixement, la cobdícia dels mercats i la falta de decisions polítiques, sobretot, en favor de les explotacions agràries familiars, ens ha situat davant d’un repte majúscul: tornar l’alegria i la motivació a la gent que treballa en aquest ofici mil·lenari que se’ns està morint.El crit d’auxili de les darreres manifestacions i reivindicacions, conegudes per tothom, ho ha deixat palès; l’excessiva burocràcia, aconseguir preus justos per als productors i fomentar polítiques que garanteixin el relleu generacional són la clau i en el que hem de treballar més urgentment. No només per tal d’afavorir el sector, sinó per continuar tenint un territori equilibrat, que garanteixi els serveis a la ciutadania en totes les comarques de Lleida, Pirineu i Aran per tal d’evitar el despoblament. Davant d’aquesta situació i després de detectar les nostres fortaleses i febleses, la pagesia i ramaderia lleidatana, en totes les seves versions, sistemes o modalitats necessiten sentir la Generalitat de Catalunya com una administració més propera. El futur Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya ha de ser una administració que treballi en sintonia amb el sector i que acompanyi com ningú en la recerca de solucions. El crit d’auxili del conjunt de la pagesia sembla que ha arribat a tot arreu en els darrers mesos. Aprofitem aquesta unitat per reconduir i atendre les reclamacions que han posat sobre la taula. Aquesta unitat s’ha d’assolir treballant a partir d’un govern que legisli i actuï escoltant el territori. Hem entrat en una fase sense retorn en què no ens podem permetre que desaparegui ni una sola explotació agrària familiar. Aquestes són les que han sustentat i alimentat el país al llarg de segles, han sabut detectar quin cultiu i quina ramaderia s’adapta millor a cada comarca i a cada poble. Davant dels nous reptes i d’una situació climàtica prou crítica, per què no els escoltem més? La transformació és possible. Som-hi!