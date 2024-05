Des de Lleida i per Lleida

Creado: Actualizado:

A dia d’avui, vist amb perspectiva, puc dir que representar Lleida i el territori que l’envolta al Parlament de Catalunya, com a diputada d’Esquerra Republicana, i defensar els seus interessos ha estat un dels grans honors que he pogut viure en la meva etapa política.Defensar i portar al Parlament el que hem anomenat com la Carpeta Lleidatana ha suposat que Lleida, la Plana, el Solsonès, el Pirineu i l’Aran hagin aconseguit el màxim d’inversions per al territori. La seva capital, Lleida, no n’és una excepció, ja que hem aconseguit aterrar i impulsar grans projectes que portaven anys, fins i tot dècades, oblidats i tancat en calaixos. De la Lleida oblidada a esdevenir far de la terra ferma, de les grans oportunitats –i inversions– que Lleida i el país necessita.Estic parlant, per exemple, de la nova estació d’autobusos. Aquesta setmana han començat les obres per fer realitat una de les inversions més importants que ha arribat a Lleida en els darrers anys, amb prop de 40 milions d’euros, i que ens permetrà ser una capital d’enllaç, tenir un servei digne de transport per carretera i una bona connexió amb el transport ferroviari, que per fi s’integraran amb un servei de rodalies per a Lleida eficaç i en xarxa. Col·locarem Lleida on es mereix en matèria d’infraestructures i mobilitat.Però també podríem parlar del nou pavelló de la Fira de Lleida –el Pavelló Fira 5– tan reclamat per tots els patrons de Fira Lleida (Cambra de Comerç i Diputació) i que durant el mandat anterior, amb Esquerra governant a la Paeria i també a la Generalitat, vam aconseguir materialitzar l’acord per fer-ho possible. Malauradament, mirar-se més el melic que la ciutat fa que les decisions unilaterals perjudiquin els interessos dels lleidatans. Recordaran que quan ja estava tot a punt de signar, l’alcalde Larrosa es va treure de la màniga un pavelló “muntable i desmuntable”, un “pavelló de fireta”. Però la realitat és tossuda, i déu no ho vulgui que hàgim de patir males notícies i fugides de fires perquè l’alcalde s’adoni que Lleida necessita un nou pavelló firal, a l’alçada de les grans fires i certàmens que se celebren a Lleida.Una Carpeta Lleidatana que també ha fet possible la inauguració de la nova Escola Minerva, a Balàfia. Que una ciutat inauguri centres educatius és una mostra de la bona salut d’aquesta i també de la nostra societat. Seguirem vetllant perquè es millorin les escoles de la nostra ciutat i s’adeqüin a la realitat climàtica i perquè l’Institut de Cappont –una vegada inclòs en el Pla d’Inversions del Departament, l’any 2022– acabi sent una realitat.Hem aconseguit moltes coses per a Lleida, aquests 3 anys i escaigs. Hem aconseguit l’ampliació de l’Arnau de Vilanova, la millora del CAP de la Bordeta, l’impuls de Torre-Blanca o la posada en funcionament del Barnahus.. Hem deixat el treball fet i preparat per la nova comissaria de Lleida, el projecte de Barris amb Futur per la Mariola, la nova deixalleria o l’impuls de l’habitatge públic. Vull posar de manifest la feina de totes les conselleries i la mirada especialment curosa que han tingut sempre amb Lleida i el territori que representem.I ara toca traslladar la feina i l’encomana de vetllar per la Carpeta Lleidatana als diputats i diputades de Lleida que començaran aquesta nova legislatura. El seu compromís amb la nostra ciutat i les terres de Lleida és clar i les seves respectives experiències l’avalen. Per això no tinc cap dubte que perseguiran els millors projectes per Lleida, que defensaran els seus interessos davant d’aquells que només pretenen vendre fum. Nosaltres, la gent d’Esquerra Republicana, treballem al costat de la gent, les persones són la nostra prioritat i garantim la consecució de drets i llibertats per a tothom.Tanco una etapa amb la satisfacció i l’orgull de la feina ben feta i amb la certesa que encara en queda molta per fer. I amb un objectiu clar: des de Lleida, amb Lleida i per Lleida continuaré treballant pel futur de la nostra ciutat i pel futur de Catalunya.