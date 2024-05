1.000 ulls contra les violències

Creado: Actualizado:

És la teua companya, parella, germana, amiga, veïna, filla i també pot ser la teua mare aquella dona que té por de tornar sola a casa. Totes sumades som la meitat del món, però, per veure la realitat, és necessari obrir els ulls, més enllà de les dades. Obrir-los i mirar des de la consciència i l’empatia d’un ésser humà capaç de posar-se en la pell d’un altre, sabent que cadascun i cadascuna de nosaltres som una part del tot, com deia John Donne: “Per això, mai preguntis per a qui toquen les campanes; toquen per a tu.” Només la responsabilitat col·lectiva pot erradicar les violències contra les dones, que atempten contra la democràcia i denigren les nostres societats. Cal actuar, és lliure qui actua, tal com explica Hannah Arendt, segons la qual la llibertat és el do de poder alterar la realitat. Així doncs, necessitem la teva complicitat per transformar aquesta crua realitat que vulnera els nostres drets. Ens calen 1.000 ulls compromesos amb la dignitat de les dones. Urgeixen totes les mirades centrades a eliminar aquesta xacra. Si la ciutat no és segura per a totes les dones no ho és per a ningú. Cada dona nerviosa i atemorida pel carrer de nit, vigilant les seves esquenes, aguantant la respiració fins a poder tancar el pany de la porta en arribar a casa, és un estrepitós fracàs del conjunt de la societat. Per això, des de l’Ajuntament de Lleida, estem teixint el Pacte Local contra les Violències Masclistes, per canalitzar la voluntat i l’acció de tota la ciutadania a aconseguir seguretat per a les dones, que és la seguretat per a tothom. El pacte ens ha de conduir cap a una ciutat amable, a qualsevol racó i a qualsevol hora, per moure’ns i gaudir-ne amb plena llibertat. A més, disposem del Centre d’Informació i Atenció a les Dones que ens facilita orientació i assessorament a totes, des d’una mirada integral, per garantir l’exercici dels nostres drets, especialment davant de situacions de violència masclista. Estem millorant els recursos i la coordinació de tots els agents: policials, sanitaris, de protecció civil i transport públic. Hem incrementat els serveis municipals que intervenen en els dispositius de seguretat amb motiu de les festes populars i grans esdeveniments festius. Hem realitzat millores en la il·luminació i reforçat la vigilància. Per l’Aplec del Caragol, activem de nou el dispositiu implementat durant la Festa Major i altres celebracions com el Cap d’Any o el Carnaval, que passa per un increment dels i les professionals que presten servei al Punt Lila-Rainbow. A més, posem a disposició l’autobús nocturn gratuït, que permet baixar a demanda, amb vehicles de la Línia 7 que cobreixen la connexió amb els barris i els itineraris identificats de màxima afluència. Durant les dues nits de servei de la Festa Major, un total de 877 persones van utilitzar el bus i els quatre equips del servei Punt Lila Rainbow van oferir informació a unes 200 persones.Actuem contra les violències, contra qui les exerceix i contra les estructures que les sustenten. Treballem en l’atenció i la recuperació de les dones víctimes, i alertem l’agressor que no li permetrem. Cal justícia restaurativa, és prioritari reparar les vides truncades, però el gran repte és que la violència no existeixi. Albirem un món en pau, és el que perseguim, amb totes les nostres forces i amb 1.000 ulls, els nostres, els vostres.