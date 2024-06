Creado: Actualizado:

E enguan que celebram es 40 ans deth Musèu dera Val d’Aran, voi parlar dera bastissa a on ei plaçat, era Tor deth Generau Martinhon. Pensi que non auien podut escuélher milhor lòc aqueri auantpassats.En tot hèr un shinhau d’istòria, díder qu’ei probable que siguesse bastida en an 1610, atau ac ditz ua data plaçada dessús d’ua des pòrtes. En 1860 siguec crompada per ua familha, un mètge Agustin Puyol. Recep tanben eth nòm de Santesmases, pr’amor qu’ei eth cognòm deth darrèr ereu, Miquèu Santesmases, maridat tamb ua hilha d’Agustin Puyol. Posteriorament passèc a èster residéncia dera companhia Productora Fuerzas Motrices. Despús de passar uns ans vueda, en 1974 la crompèc eth sr. Miquel Farré Albagés, tamb era volontat de destinar-la a un futur musèu e tamb er objectiu de preservar era cultura aranesa en toti es sòns encastres a trauès de diferentes etapes e epòques. Eth 4 de mai de 1984 siguec inaugurat eth Musèu dera Val d’Aran, gràcies a que un an abans, 1983, se signèc un acòrd entre diferenti ajuntaments d’Aran, era Diocèsi d’Urgell, eth Departament de Cultura dera Generalitat de Catalunya e era Fondacion Musèu Etnologic dera Val d’Aran. Des deth 5 de noveme de 1992 eth musèu depen deth Conselh Generau d’Aran.Ei ua casa fortificada deth sègle XVII, epòca gotica-renaishentista, tamb ua torreta sentinèla que hè cantoada, pentagonau, ua tor de basa octagonau e enes façades i a arquières defensiues dejós des hièstres, aguestes renaishentistes. Dessús dera pòrta d’entrada i a un escut d’armes, mès er edifici encara que se nomente deth Generau Martinhon e a elements defensius, non se l’a podut restacar jamès tamb bèth hèt belic!