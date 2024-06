Para el Supremo, la oferta falsa de viviendas por internet es estafa agravada

Creado: Actualizado:

Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un estafador con la pena de 18 meses de prisión y multa de 9 meses a razón de 10 euros diarios (2.700 euros) e indemnización a la víctima con 750 euros.Constan como hechos probados que el perjudicado por el delito accedió por internet a un anuncio de vivienda en alquiler y le pareció que el precio ofrecido (750 euros) era barato, por lo que realizó la transferencia solicitada. Posteriormente, pudo comprobar que había sido engañado, dado que la vivienda no se alquilaba y las fotografías del DNI remitidas eran de otras víctimas de estafas. Para el Tribunal, el mayor reproche penal contendido en el delito de estafa agravado se debe a que “la conducta de la recurrente ha participado en la estafa dirigida al aprovechamiento de la necesidad de vivienda que tienen los ciudadanos de alquilar inmuebles en un contexto de elevación de precios en el mercado de alquiler, por lo que es reprochable desde el punto de vista penal la realización de ofertas en internet anunciando inmuebles en alquiler, cuando la realidad es que ese inmueble no lo tiene en alquiler la persona que lo ofrece...”También pone en consideración la especial gravedad que supone la utilización de internet como un medio que permite una gran difusión, aprovechándose de la necesidad urgente de obtener una vivienda que tiene la víctima. Estas situaciones provocan un grave perjuicio no solo económico, sino también moral y psicológico.Por estos motivos, se entiende ajustada la aplicación del art. 250 del Código Penal, que regula el tipo de agravado cuando el objeto del delito se trata de bienes de primera necesidad. En concreto, el bien jurídico que se pretende proteger con la ley son las viviendas destinadas a uso propio, es decir, como lugar donde quiere fijar su domicilio el estafado.Para los expertos en vivienda de alquiler, el hecho de que el mercado esté tan tensionado, tanto por la escasa oferta como por los altos precios, hace que los ciberestafadores encuentren en internet un lugar lleno de oportunidades para engañar a potenciales víctimas.Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se encuentre en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente. Les recordamos que en Huguet Ostáriz Abogados contamos con una larga experiencia en defender los derechos de nuestros clientes, avalándonos nuestros casos de éxito.