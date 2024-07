Per a la Mercè

Creado: Actualizado:

Aprofito aquestes línies per felicitar-nos perquè tot just fa una setmana que al nostre país ja tenim especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències. Quan preparava aquesta nota la setmana passada, només teníem l’anunci d’una possible creació de l’esperada especialitat, però ara que ja està publicada al BOE, és una altra cosa. No ha estat un camí fàcil. Va ser gràcies a l’impuls del ministre Salvador Illa que es va desencallar la última etapa per aprovar-la. I amb ell, els presidents de les Societats científiques d’Urgències de Catalunya i Espanya, que de forma rigorosa han estat ferms en aquesta defensa. En la última etapa amb el lideratge del Dr. Vázquez a Madrid i la Dra. Puig a Catalunya. Molts cops ja s’havia anunciat que s’aprovaria però mai es produïa. I es que la Medicina d’Urgència no ha tingut fins ara el reconeixement que poden tenir altres especialitats i per això s’ha trigat més en aconseguir-ho. Però no cal parlar de les dificultats sinó dels reptes que tenim per endavant. Treballem pel canvi que suposarà aquest fet en l’atenció urgent del nostre país. I com res passa perquè sí, aquesta aprovació arriba quan tot just fa dos anys que es va jubilar la nostra companya, la Dra. Mercè Almirall. Quan la ministra va anunciar l’aprovació, la primera persona en qui vaig pensar va ser en ella. Una referent de la urgència de la nostra ciutat que en va ser una gran defensora i ens va inculcar a tots la importància de tenir-la. La Mercè ha estat la mentora de la majoria d’Urgentistes de Lleida i ha participat en la formació de la majoria de metges que han passat pel nostre hospital. Amb una visió social que ara exerceix a temps complet, és l’exemple de la vocació i l’estima per la feina. Sempre disposada ajudar i a resoldre tots els dubtes és la representació de la urgència. Una feina discreta que salva vides. Que les salva ràpidament i sense perdre la calma en cap moment. En aprenentatge continu i amb una sensibilitat per aquells que són més vulnerables. Ara des d’una jubilació més que merescuda ha compartit amb nosaltres l’alegria d’aquesta fita. Esperem estar a l’alçada del repte que tenim per davant, per la Mercè i per a tots els pacients que atenem. Els hi debem, i no tenim temps per perdre.