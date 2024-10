Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida se llevó ayer más que tres puntos en Elche, gracias a un triunfo por la mínima (0-1) en el campo del filial ilicitano que realza la moral de los de Marc Garcia, que terminó expulsado. Después de tres partidos sin ganar –y ni siquiera anotar gol–, que habían dejado los azules en play out, un tanto de Fran Pérez a quince minutos del final valió para poner punto y final a esta mala dinámica ante un rival que llegaba invicto al choque, con un triunfo liberador que aúpa a los leridanos a la quinta plaza –en play off–, a la espera de que se dispute hoy el resto de la jornada. Además, mantienen sus grandes registros fuera, donde no han perdido, con 8 puntos sumados de 12 posibles, y aún no han encajado.

Los primeros minutos depararon un escenario de tanteo, en el que el Lleida quería tener el balón y su rival aceptaba la propuesta con el fin de crear peligro al contragolpe. En el minuto 13 casi le sale el plan al Elche Ilicitano, que estuvo a punto de marcar un gol que hubiera sido demoledor para el Lleida. El ‘pichichi’ de la categoria, Iomar, recibió de espaldas a la portería en el punto de penalti, se giró hasta apurar la línea de fondo y disparó cruzado. Allí encontró los guantes de Iñaki, a quien se le escapó el balón de las manos. Peña lo recogió en el área pequeña y con poco ángulo lo mandó al palo. El Lleida sabía que se había salvado y se negó a conceder ninguna otra facilidad al rival, conformándose con tener el partido controlado sin que sucedieran más ocasiones. De hecho, los azules terminaron la primera parte sin disparar a puerta, pero también sin sufrir ningún otro susto atrás.El segundo tiempo supuso el renacimiento del Lleida, que sufrió el contratiempo de la lesión de Mario antes del descanso, provocando el ingreso al terreno de juego de Òscar Rubio. Ya en los primeros compases se veía a un Lleida alegre y valiente, que salió a buscar la portería rival. En el minuto 54, el central Operé condujo hasta tres cuartos de campo, centró a Adri Gené, que se quedó solo ante el meta local gracias a un gran control orientado, pero vio cómo Àlex Ruiz le atajaba el disparo con el cuerpo. El Lleida había creado mucho más peligro en los primeros diez minutos del segundo tiempo que en toda la primera parte, aunque seguía priorizando el control del partido para que sucedieran pocas cosas y el Ilicitano no pudiera crear peligro. Pero en el minuto 75 le llegó la hora a Fran Pérez, que llevaba diez minutos en el campo. El madrileño estuvo listo al recoger un mal despeje de un central local y con un control orientado desde el vértice del área pequeña, definió con el interior al segundo palo logrando su primer gol como jugador del Lleida (0-1). En los siguientes minutos el Lleida logró dormir el partido y no sufrió en defensa. Solamente lamentó la expulsión de su técnico tras una discusión entre los dos banquillos en la que Marc Garcia se llevó la peor parte.

Le está cogiendo gusto este Lleida a la máxima circense del “más difícil todavía”. Cuando viajó al Narcís Sala para enfrentarse al líder imbatido, Sant Andreu, va y gana. Hace una semana perdió en casa con el Alzira en el que, según Marc Garcia, fue el mejor partido jugado por los suyos y que de cada 100 veces que jugasen, lo hubiesen ganado en 99. Y ayer, en un horario imposible, más propio de un partido de fútbol base, fue capaz de vencer al Ilicitano que estaba imbatido. Tres puntos que suponen un verdadero bálsamo cuando se acercaban negros nubarrones amenazando al personal. Un punto de los últimos nueve no auguraba nada bueno. Ahora, con la racha negativa rota, el equipo azul podrá alejarse de la zona de play out y descenso. Mal partido sí, pero victoria conseguida aplicando el libro de estilo de esta categoría de fútbol-piedra en el que lo único que cuenta es ir sumando, sea como sea. Al final, los menos malos y más regulares, se llevarán el premio gordo o la pedrea. Semana pues de tranquilidad y a esperar al próximo domingo, también en horario matinal, ante el Mallorca B. Y un último ruego. Desde la grada, y ante los mallorquines, portémonos bien. No cuesta nada. Es de sentido común y tampoco es plan de ir rascándose el bolsillo cada partido para abonar las multas que impone el Juez Único.

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, calificó el choque en Elche como “una victoria anímica”, que “puede suponer más que tres puntos”. “Creo que habla muy bien de nosotros habernos levantado la semana siguiente de la dolorosa derrota frente al Alzira”, añadió el entrenador, que consideró que “este equipo se lo merecía por el trabajo que han hecho. Por ejemplo, hoy Unai se ha tenido que vaciar haciendo tareas defensivas por lo que le doy la enhorabuena. También a los jugadores que han salido del banquillo. La verdad es que estoy muy contento con todos”.

El alcireño también dejó claro que “tenemos que normalizar las rotaciones, estoy encantado con que dieciséis, diecisiete jugadores puedan aportar. La lesión de Mario es una lástima, tiene dolor en la rodilla pero no parece grave”. Además, se mostró muy sorprendido por su expulsión: “La verdad es que no he entendido nada, supongo que me ha expulsado por golpear el banquillo”, dijo.Por su parte, Unai Garcia afirmó estar “muy feliz” porque “he podido cumplir y ayudar al equipo jugando como defensa”. y el goleador Fran Pérez compartió dicha felicidad “por ver premiado mi trabajo. Lucho por tener más minutos y hoy he obtenido la recompensa a ello”.

La expulsión, por llamar “tontos” al banquillo rival

El acta del colegiado balear Nil Cubas Torras justificó la roja directa a Marc Garcia por haberse dirigido a un miembro del cuerpo técnico rival con las palabras “tontos, sois unos tontos”, además de golpear “el banquillo con el puño con el uso de fuerza excesiva en tres ocasiones”. Además, su escrito también recoge que “el asistente me comunicó que se quedó en el túnel de vestuarios lo que restaba de partido, sin ánimo de confrontación”.