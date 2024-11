Creado: Actualizado:

En primer lloc, deixeu-me dir el greu que em sap la mala imatge que pot patir Bovera per culpa d’una oposició política destructiva, i que no atén el diàleg constructiu tal com hauria de ser.Aquí l’important no soc jo com a persona, sinó tot el municipi i la seva gent, però és que a més a més, al poble tothom sap que des de Junts sempre hem intentat treballar per a la cohesió social, la convivència i el benestar dels nostres veïns i veïnes, per a millorar la qualitat de vida de les persones que hi vivim, per a millorar infraestructures, equipaments municipals i en definitiva, per tal que la gent de Bovera pugui progressar i anar endavant, i viure al poble amb dignitat.Amb la resta de regidors i regidores, sempre hem defensat el nostre poble, la nostra gent de Bovera i hem estat al servei de tothom, pensin com pensin, per això trobem pervers que des d’ERC vulguin fer creure que és l’Ajuntament qui ha tancat el comerç local, és justament tot el contrari.Som un poble petit, que pateix molt el despoblament, com en general ho pateixen molts pobles de les Garrigues, i que viu majoritàriament del sector agrari. No obstant això, hem lluitat en contra d’aquest fet, amb les poques eines i recursos que tenim els pobles petits, per tal que la gent es pugui quedar a viure a Bovera i defensant que els nostres pagesos es puguin guanyar la vida de la terra que cultiven. I això ho hem fet tots junts, tot el poble, que és com s’aconsegueixen les coses importants.Sempre hem estat a disposició de tothom, amb encerts i segur que amb molts errors perquè tots som humans i tots tenim mancances i ens podem equivocar, jo el primer. Però el que no farem mai és escampar als mitjans les desavinences polítiques que l’únic que fan és malmetre el bon nom de Bovera.Bovera no es mereix això, Bovera és un gran poble. Un poble que sempre ha tirat endavant malgrat les dificultats.Tenim mancances com en tots els municipis i la nostra tasca l’intentem fer tan bé com podem, tot i que molts cops les administracions públiques ens han deixat ben sols, a la intempèrie. Però, com a alcalde, tinc la gran sort de poder comptar amb l’ajuda dels companys regidors i regidores de Junts per Catalunya, i entre tots continuarem treballant per millorar Bovera. Nosaltres creiem en la política del diàleg, de la transparència i el respecte i sempre complim amb les normes legals.I a títol personal, i dins de les meves possibilitats, acompanyo gratuïtament, si així ho necessiten, alguns veïns i veïnes amb el meu cotxe a comprar fora de la població, ja que no tenim botigues en aquest moment obertes al públic, malgrat que hem intentat per totes recuperar el comerç local i continuem lluitant per tal que d’aquí poc tinguem resolta aquesta mancança. Potser és això el que l’oposició troba malament, però quedi clar que si els veïns ho necessiten, ho continuaré fent, perquè de moment no tenim una altra possibilitat per desplaçar-nos, i el que a mi realment m’importa són la gent de Bovera, i no les aparences ni la política d’aparador.El Grup d’ERC a l’ajuntament de Bovera, que s’amaga sota les sigles d’Independents per Bovera, i d’Independents no en tenen res, no poden dir en cap cas que no els hem tingut en compte. Des del primer moment, els vam oferir entrar a governar i fer-ho junts, però van declinar aquesta oferta, ja que malgrat que teníem menor nombre de vots es volien apropiar de l’alcaldia. Si volien treballar de veritat per Bovera, tenien una bona ocasió per fer-ho i no la van acceptar. Potser va ser perquè aquests regidors d’ERC no viuen ni al municipi?Crec que si aquests regidors d’ERC s’estimessin el poble de veritat, haurien intentat arreglar aquestes petites desavinences de manera consensuada, amb diàleg i no fent soroll públicament als mitjans. Gràcies a tota la bona gent de Bovera, i ja sabeu que ens trobareu a l’Ajuntament per aclarir malentesos i per tot el que pugui convenir i estigui al nostre abast.