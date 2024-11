Creado: Actualizado:

És l’edifici més destacat del conjunt monumental, el més emblemàtic i característic de Lleida. Reconegut tant pels lleidatans com pels qui visiten la nostra ciutat. És la catedral antiga de Lleida, amb unes característiques singulars que no deixa indiferent ningú. La Seu Vella és també una catedral carregada d’història. Els seus murs reflecteixen la manera de viure de diferents èpoques i l’evolució de la ciutat i dels seus habitants. És l’edifici que millor representa la identitat lleidatana i la ciutat. Entre lleidatans, no cal explicar les bondats del conjunt monumental, perquè és conegut per tothom. Però sí que cal posar èmfasi en la necessitat de promoure i difondre el màxim d’iniciatives per donar a conèixer al món el nostre patrimoni. La Seu Vella és marca Lleida. La millor marca. Visitar l’emblema de Lleida implica fer un passeig pel Centre Històric per descobrir, també, els edificis més importants, monuments i carrers per als vianants i comercials més llargs d’Europa. En futurs articles, em referiré específicament al Centre Històric de Lleida, els reptes i què proposo per recuperar-lo de la decadència en què s’ha instal·lat i que provoca, justificadament, la desafecció de la ciutadania per creure en un projecte veritable per recuperar-lo. El conjunt monumental del Turó de la Seu Vella s’ha convertit, en els últims anys, en un plató de rodatge de diferents produccions audiovisuals, des de sèries de televisió fins a videoclips musicals. Fa unes setmanes, el grup japonès de K-pop Misamo va rodar un videoclip que acumula milions de visites. Concretament, la cançó Identity, que forma part del seu àlbum Haute Coutore i que també s’ha rodat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Projeccions com aquesta, entre d’altres, ajuden a donar a conèixer la nostra ciutat al món i cal posar-ho en valor perquè reforça el sentiment i l’orgull lleidatà. Recentment, la Seu Vella també va acollir el rodatge de diverses escenes de la sèrie de Netflix Nero. Ara bé, calen inversions i un front comú per exigir al conjunt de les administracions que apostin i creguin de veritat en el conjunt monumental, i que passin de les paraules als fets, ja que els reptes i objectius són múltiples. D’aquesta manera, aposto per un Pla Estratègic propi que programi inversions, accions concretes i, en definitiva, una aposta estratègica per potenciar i promocionar la marca Lleida a través dels edificis més emblemàtics com el de la Seu Vella. Aposto també per la interacció de tots els agents necessaris, que alhora són essencials per a la promoció i projecció de la ciutat. Invertir i cuidar el conjunt monumental i el seu entorn és invertir en la ciutat i en la marca Lleida. El retorn és enorme, com es pot comprovar. És invertir en posicionament per esdevenir un destí turístic.La promoció turística de Lleida implica potenciar els nostres emblemes. Cal creure-hi, tenir-ne cura i executar un pla estratègic, perquè el temps passa i el deteriorament de l’edifici va en augment i no ens ho podem permetre. Vull posar en valor totes les entitats i persones que treballeu incansablement per la Seu Vella i tot el conjunt monumental. Sort en tenim! Tanmateix, des de l’administració s’ha d’avançar, i per això cal un pla de gestió i actuació. Hi ha una mancança de serveis i seguretat que cal posar-hi remei. Així com també és imprescindible invertir per corregir la precarietat d’alguns elements que necessiten una intervenció immediata. Cal tenir cura de la neteja i de la seguretat. Massa sovint veiem imatges de deixadesa que no dignifiquen el conjunt. També cal posar èmfasis en la necessitat de revisar i actualitzar el POUM de la ciutat. Fa més d’un any que vaig escriure sobre l’assumpte i adverteixo de la necessitat de posar fil a l’agulla i de la predisposició del grup municipal popular a la Paeria a col·laborar-hi perquè és l’instrument necessari per definir la Lleida del futur. I és que la ciutat disposa d’un POUM desactualitzat que podria dificultar la realització d’actuacions específiques des d’un punt de vista geològic.La #LleidaImplicada que vull i defenso ho és també amb la Seu Vella i el conjunt monumental.