Una qüestió de pes

Avui és el dia mundial contra l’obesitat. Segons l’OMS més de 2.000 milions de persones tenen un excés de pes, i a Espanya es calcula que el 55,8% de la població major d’edat té sobrepès. I evidentment amb aquestes dades, ja s’ha convertit en un problema de salut pública molt important. L’excés de pes sembla innocu. De fet, quan a vegades alguna persona jove amb obesitat mor, encara ens preguntem com pot ser possible. Com si l’obesitat no fos un factor de risc cardiovascular prou important. L’obesitat és una malaltia malgrat que existeixin talles XXXL, llits king size o existeixin influencers que promoguin l’obesitat amb milers de seguidors. No hi ha obesitat saludable, per molt que no estiguem acomplexats per ser-ho. I com que res passa perquè si, els hi puc dir per experiència. Aquells que em coneixen saben que durant gran part de la meva vida vaig patir obesitat. Fa 17 anys, jo pesava 120 kg. Es diu ràpid. Alguns ho recordaran, i jo era feliç i em trobava bé. Però aquell desembre del 2007 amb 23 anys, vaig decidir que volia canviar. Com moltes persones amb sobrepès, ja ho havia intentat molts cops. Ja havia fet 7 o 8 dietes, i cap em funcionava. Per aquells temps moltes personalitats públiques es van començar a aprimar de cop. I tan ràpid podies perdre pes, com podies recuperar-lo si no realitzaves un canvi d’hàbits important. Així que entre il·lusionat i una mica escèptic m’hi vaig apuntar. I 17 anys després encara puc dir que no he recuperat ni un kg. Però no s’enganyin: no hi ha fórmules màgiques. Aquella dieta va ser el punt d’inflexió, però el manteniment no coneix dreceres. Les persones amb predisposició genètica a l’obesitat necessitem molt sacrifici i voluntat. Molta. Perquè tothom et diu, no vindrà d’una galeta. No passa res per un dia. Demà menges menys i ja està. Però no, escollir cuidar la salut no és fàcil. I a sobre, quan perds pes et pregunten si estàs malalt! Com si una persona amb obesitat no pogués canviar. Perquè el món que ens envolta critica l’obesitat però facilita menjars ultra processats les 24 hores. En dies com avui ens cal ser conscients que fins que als passadissos dels supermercats no hi hagi ofertes de fruites i menjar fresc, tindrem xifres d’obesitat per una llarga temporada.