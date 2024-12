L’escola d’iniciativa social és servei públic

Creado: Actualizado:

Som més de 14.000 famílies de les comarques de Lleida que estem agrupades a la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), que representa les AMPAs de les escoles cristianes. A Lleida comptem amb 23 AMPAs federades en 11 municipis i 9 comarques.Vam néixer per donar suport a les famílies d’aquestes escoles i defensar els seus drets. És per això que avui volem posar en valor el model d’escola d’iniciativa social o concertada, que a Catalunya hem escollit més de 365.000 famílies. Les nostres escoles van sorgir de la implicació de la iniciativa social en l’educació del país i són un exemple d’equitat i excel·lència. Ho demostren les dades: segons el departament d’Educació, a Lleida el 27,05% de l’alumnat de les escoles d’iniciativa social té necessitats específiques de suport educatiu (NESE), superant la mitjana catalana, que és del 18,2%. Això evidencia que les nostres escoles a Lleida contribueixen a l’equitat educativa. Van néixer per oferir educació a col·lectius que en quedaven exclosos o per promoure models pedagògics diversos i arrelats al país. I ho fan oferint qualitat i bones oportunitats educatives com ho acrediten els resultats de les proves externes.Les escoles d’iniciativa social formen part del Servei d’Educació de Catalunya, que agrupa les escoles finançades amb fons públics, que són l’escola pública i la concertada. No obstant, les famílies de la concertada ens trobem en una situació de desigualtat perquè hem d’assumir part de les despeses d’escolarització, el que suposa una càrrega econòmica que hauria d’assumir l’administració.Demanem que les administracions garanteixin la gratuïtat real de l’educació a totes les escoles, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya i el Pacte Contra la Segregació Escolar. És injust que les famílies hàgim de suportar costos addicionals per optar per un model educatiu que, igual que l’escola pública, demostra el mateix compromís amb la qualitat educativa i amb l’escolarització de l’alumnat NESE. L’escola d’iniciativa social també fa un servei públic. I no només és una qüestió econòmica, sinó de garantir que totes les famílies tinguin les mateixes oportunitats i puguin triar l’escola que els agradi per als seus fills, com preveu la Declaració Universal dels Drets Humans, la Convenció sobre els Drets de l’Infant de Nacions Unides i els Pactes Internacionals, així com amb la Convenció Europea dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals.